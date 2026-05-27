Το Gmail αποκτά φωνητικό εργαλείο ΑΙ για να μιλάτε στο Inbox σας

Η Google ανακοίνωσε στο Google I/O 2026 το Gmail Live, μια καινοτόμο φωνητική λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με το email account τους φωνητικά, αντί να πληκτρολογούν όρους αναζήτησης. Με το Gmail Live, οι χρήστες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις όπως «ποιος είναι ο αριθμός της πύλης της πτήσης μου;» ή «ποιες εκδηλώσεις γίνονται στο σχολείο του παιδιού μου αυτή την εβδομάδα;» και το Gmail Live θα ανακτήσει αυτόματα τις πληροφορίες από το inbox τους.



Η λειτουργία του Gmail Live

Στο κινητό, το Gmail Live εμφανίζει το ίδιο εικονίδιο που χρησιμοποιείται στο Gemini Live στη γραμμή αναζήτησης, το οποίο ξεκινά μια οθόνη πλήρους οθόνης με waveform που “αγκαλιάζει” την άκρη της οθόνης. Θα βλέπετε μετάφραση του τι ρωτήσατε και τις απαντήσεις του Gmail. Οι ερωτήσεις μπορούν να διατυπωθούν φυσικά με υποστήριξη για follow-up ερωτήσεις και αλλαγή θεμάτων στην ίδια συνομιλία.

Το Gmail Live θα απαντά σε ερωτήσεις, θα ανταποκρίνεται σε follow-up ερωτήσεις και θα διακόπτει τη λειτουργία του αν το απαιτεί η καθημερινότητά σας. Το Gmail Live θα γίνει διαθέσιμο το καλοκαίρι για τους συνδρομητές Google AI Pro και Ultra, με το preview του να είναι διαθέσιμο για τους χρήστες Google Workspace την ίδια στιγμή. Το φωνητικό Gmail Live θα διατεθεί αργότερα και θα είναι αρχικά περιορισμένο σε συνδρομητές του Google AI Ultra.



AI Inbox: Αναβάθμιση της προσωπικής υπηρεσίας ενημέρωσης

Η Google επεκτείνει το AI Inbox, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος για συνδρομητές Google AI Ultra τον Ιανουάριο και οι συνδρομητές AI Pro και Plus θα αποκτήσουν πρόσβαση σύντομα. Το AI Inbox λειτουργεί ως προσαρμοσμένη υπηρεσία ενημέρωσης, παρέχοντας ενημερώσεις για θέματα που σχετίζονται με τα emails σας και προτείνοντας επόμενες ενέργειες.

Το AI Inbox δίνει προτεραιότητα σε εργασίες και όσα χρειάζεται να ολοκληρώσετε, αντί σε μεμονωμένα μηνύματα, και είναι ομαδοποιημένο σε «Προτεινόμενα to-dos» και «Θέματα που πρέπει να παρακολουθήσετε». Στην ιστοσελίδα, εμφανίζεται ακριβώς κάτω από το κανονικό Inbox στο πλευρικό πάνελ, ενώ είναι επίσης διαθέσιμο από το κάτω μέρος στα κινητά.



Νέες λειτουργίες στο AI Inbox

Το AI Inbox λαμβάνει τρεις νέες λειτουργίες: προσωποποιημένα προσχέδια απαντήσεων, άμεση πρόσβαση σε σχετικά Google Docs, Sheets ή Slides, και βελτιωμένη διαχείριση εργασιών. Με τη λειτουργία διαχείρισης εργασιών, οι χρήστες μπορούν να διατηρήσουν καθαρή προοπτική σημειώνοντας εργασίες ως ολοκληρωμένες, απορρίπτοντας μη χρήσιμες προτάσεις ή μαρκάροντας όλα τα email σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ως διαβασμένα με ένα κλικ. Κάθε καρτέλα θα έχει συντομεύσεις προς αναφερόμενα Docs, Sheets ή Slides στο email, όταν είναι σχετικά.