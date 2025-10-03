Το Ιράν ετοιμάζεται να μεταφέρει την πρωτεύουσά του από την Τεχεράνη - Ο σοβαρός λόγος

Το Ιράν δεν έχει άλλη επιλογή από το να μεταφέρει την πρωτεύουσά του από την Τεχεράνη στα νότια της χώρας λόγω της υπερβολικής επέκτασης της πόλης, της έλλειψης επαρκούς παροχής νερού και της αυξανόμενης απειλής για καθιζήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας την Πέμπτη (2/10).

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε μάλιστα πως είχε θέσει πέρσι την πρότασή του στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Παραδέχτηκε ότι είχε δεχτεί πολλές επικρίσεις, αλλά υποστήριξε ότι οι συσσωρευμένες κρίσεις στους πόρους της πόλης ήταν τόσο βαθιές που το Ιράν είχε πλέον την υποχρέωση να μεταφέρει την πρωτεύουσα και δεν είχε άλλη επιλογή από το να το πράξει.

Ο Ιρανός πρόεδρος έκανε αυτές τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην επαρχία Χορμοζγκάν, η οποία βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, απέναντι από το Ντουμπάι.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

«Να κατευθυνθούμε στον Περσικό Κόλπο»

«Αυτή η περιοχή βρίσκεται στις ακτές του Περσικού Κόλπου και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ανοιχτά νερά και ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Αν έχουμε διαφορετική άποψη για τις δυνατότητες αυτής της περιοχής, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ευημερούσα και προηγμένη περιοχή. Δεν είναι αρκετό να αποδεχτούμε την τρέχουσα κατάσταση και να μην σχεδιάσουμε έναν επιστημονικό, ακριβή και αυτόχθονο χάρτη για το μέλλον», τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα απαιτούν να κατευθύνουμε την αναπτυξιακή πορεία προς τον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη, το Καράτζ και το Καζβίν αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή μια κρίση νερού, και αυτή η κρίση δεν μπορεί να λυθεί εύκολα», υπογράμμισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το σχέδιο δεν είναι καινούριο

Η Τεχεράνη έχει εξελιχθεί σε μια πόλη με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους και καταναλώνει σχεδόν το ένα τέταρτο των αποθεμάτων νερού του Ιράν.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Προηγούμενοι πρόεδροι έχουν θέσει το ζήτημα της μεταφοράς της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένου του Χασάν Ρουχανί, ο οποίος έφτασε στο σημείο να καταρτίσει ένα σχέδιο με επιλογές.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Ο Πεζεσκιάν έχει εδώ και καιρό κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδεινούμενη λειψυδρία στο Ιράν.

«Πέρσι, η βροχόπτωση ήταν 140 χιλιοστά, ενώ το πρότυπο είναι 260 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι η βροχόπτωση έχει μειωθεί κατά περίπου 50% έως 60%. Φέτος, η κατάσταση είναι εξίσου κρίσιμη», σημείωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Ορισμένες πρόσφατες εκτιμήσεις τοποθετούν τη βροχόπτωση το 2025 λίγο κάτω από 100 χιλιοστά.

«Το νερό στα φράγματα στερεύει»

«Η μείωση του νερού πίσω από τα φράγματα, η αποξήρανση ορισμένων πηγαδιών και το υψηλό κόστος μεταφοράς νερού από άλλες περιοχές υποδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγή προσέγγισης. Αν θέλουμε να μεταφέρουμε νερό από αυτήν την περιοχή στην Τεχεράνη, το κόστος ανά κυβικό μέτρο θα φτάσει τα 4 ευρώ», είπε.

Τα φράγματα της Τεχεράνης παρείχαν κανονικά το 70% του νερού της πρωτεύουσας, ενώ το υπόλοιπο 30% παρέχεται από υπόγειους πόρους. Ωστόσο, οι μειωμένες βροχοπτώσεις και η αυξημένη εξάτμιση του νερού έχουν μειώσει το μερίδιο των φραγμάτων και έχουν αυξήσει την πίεση στα υπόγεια ύδατα.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

«Η ανάπτυξη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος στους πόρους και τις δαπάνες δεν θα οδηγήσει σε τίποτα άλλο παρά σε καταστροφή. Αν κάποιος δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτήν την ισορροπία, η ανάπτυξή του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», επισήμανε ο πρόεδρος του Ιράν.

«Σε ορισμένες περιοχές, η γη υποχωρεί έως και 30 εκατοστά ετησίως. Αυτή είναι μια καταστροφή και δείχνει ότι το νερό κάτω από τα πόδια μας εξαντλείται», ανέφερε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.