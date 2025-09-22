«Καμπανάκι» στη Σουηδία: Εξαφανίστηκαν 8 παγετώνες λόγω της κλιματικής αλλαγής - «Δεν θα επανέλθουν»

Τραγικός είναι ο απολογισμός των παγετώνων στη Σουηδία, καθώς όπως διαπιστώθηκε από το ερευνητικό κέντρο της Ταρφάλα, 8 από τους 227 έλιωσαν εντελώς το 2024 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Την ίδια ώρα, τριάντα ακόμη παγετώνες είναι σε κίνδυνο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντρια του κέντρου, η καθηγήτρια Παγετωνολογίας Νίνα Κίρχνερ.

Δεν το πίστευαν οι ερευνητές - «Νομίζαμε ότι κάναμε λάθος»

Οι παγετώνες που εξαφανίστηκαν «δεν θα επανέλθουν όσο ζούμε και ασφαλώς όχι εάν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη», δήλωσε.

Κάθε χρόνο, η Κίρχνερ και οι συνάδελφοί της στο σταθμό έρευνας της Ταρφάλα, που βρίσκεται κοντά στην Κεμπνεκάιζε, την υψηλότερη κορυφή της Σουηδίας, μελετούν τις δορυφορικές φωτογραφίες αυτών των τεράστιων μαζών πάγου για να παρακολουθούν την εξέλιξή τους.

«Στις αρχές της χρονιάς, όταν καθίσαμε γύρω από το τραπέζι για να προσδιορίσουμε πότε οι παγετώνες είχαν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους το 2024, δεν μπορέσαμε να βρούμε οκτώ σε αυτές στις δορυφορικές εικόνες», ανέφερε η ερευνήτρια. «Πρώτα, νομίζαμε ότι κάναμε λάθος ή ότι χάσαμε κάτι», συμπληρώνει.

Παγετώνας έχασε μέγεθος ίσο με έξι γήπεδα ποδοσφαίρου

Ωστόσο μετά την εξακρίβωση των δεδομένων, η ομάδα καταλήγει σε ομόφωνο συμπέρασμα: «οι οκτώ εξαφανίστηκαν».

Μεταξύ αυτών βρισκόταν ο Cunujokeln, ο βορειότερος παγετώνας της Σουηδίας, στο εθνικό πάρκο Βαντβετγιάκα ενώ ο μεγαλύτερος από τους οκτώ είχε χάσει σιγά σιγά το μέγεθος έξι γηπέδων ποδοσφαίρου.

«Το 2024 ήταν μια εξαιρετικά ζεστή χρονιά. Η θερμότητα έλιωσε αυτούς τους παγετώνες μέχρι που εξαφανίστηκαν», εξηγεί η Νίνα Κίρχνερ.

Πρόκειται για τους πρώτους παγετώνες που σβήνονται από τον χάρτη της Σουηδίας, τουλάχιστον από τότε που υπάρχουν οι δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης γύρω στο έτος 2000, τόνισε.

Η πιο ζεστή χρονιά το 2024

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το 2024 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.

Η μαζική χρήση των ορυκτών καυσίμων μετά τη βιομηχανική επανάσταση για την παραγωγή της ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με την Κίρχνερ, θεωρείται απίθανο και άλλοι σουηδικοί παγετώνες να λιώσουν τελείως το 2025, λόγω ενός χειμώνα με πολλές χιονοπτώσεις και ενός σύντομου καλοκαιριού με χαμηλότερες θερμοκρασίες γενικότερα.

«Ωστόσο θα υπάρξουν και άλλα θερμά καλοκαίρια και πρέπει να προετοιμαστούμε "για το ενδεχόμενο αυτό να ξανασυμβεί"», τόνισε.