Το Jaecoo 7 στον Παρνασσό

Κατακτώντας τις κορυφές: Το Jaecoo 7 αναδεικνύει τον off-road χαρακτήρα του στον Παρνασσό.

Κατακτώντας τις κορυφές: Το Jaecoo 7 αναδεικνύει τον off-road χαρακτήρα του στον Παρνασσό!

Σε ένα από τα πιο εμβληματικά χειμερινά σκηνικά της χώρας, το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το JAECOO 7 δίνει δυναμικό «παρών» σε μια premium εγκατάσταση που μετατρέπει την πύλη εισόδου του Κέντρου σε ένα υπαίθριο showroom υψηλών προδιαγραφών.Έως τα μέσα Απριλίου, το Jaecoo 7 θα βρίσκεται ακριβώς εκεί που ανήκει: στο εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό των χιονισμένων πλαγιών του Παρνασσού, εκεί όπου η οδήγηση συναντά την περιπέτεια.

Με αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.200 χιλιόμετρα στην Plug-In-Hybrid έκδοση και πιστοποίηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον Οργανισμό EuroNCAP, το JAECOO 7 είναι έτοιμο να εξερευνήσει κάθε διαδρομή, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Οι επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δύο εκδόσεις του μοντέλου:

• JAECOO 7 EXLUSIVE AWD, τοποθετημένο για στατική επίδειξη, αναδεικνύοντας τον premium σχεδιασμό και τον δυναμικό του χαρακτήρα. Στην καρδιά του JAECOO 7 που διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Exclusive, βρίσκεται το ευφυές σύστημα τετρακίνησης “ARDIS All Road Drive Intelligent System”, το οποίο προσφέρει επτά διαφορετικά προγράμματα οδήγησης: Economy, Standard, Sport, Sand, Mud, Snow και Off-Road. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο όχημα να προσαρμόζεται άμεσα, σε κάθε είδους έδαφος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ασφάλεια και άνεση.

• JAECOO 7 SHS-P, εφοδιασμένο με την πρωτοποριακή plug-in υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) είναι διαθέσιμο για test drive, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης εμπειρίας των δυνατοτήτων του στο πραγματικό περιβάλλον για το οποίο σχεδιάστηκε.

Το JAECOO 7 αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πολυτέλεια και η ανθεκτικότητα μπορούν να συνυπάρχουν – ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η παρουσία του JAECOO 7 στον Παρνασσό είναι μια ζωντανή εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, ασφάλεια και απόδοση με το απόλυτο χειμερινό σκηνικό, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τι σημαίνει σύγχρονη, περιπετειώδης μετακίνηση

