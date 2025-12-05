Η Omoda & Jaecoo φέρνει το μοντέρνο design στη φωτογράφιση του GNTM

Η Omoda & Jaecoo συμμετέχει στο φετινό διαγωνισμό μόδας και ομορφιάς Greece's Next Top Model (GNTM), φέρνοντας την προοδευτική φιλοσοφία, το ελκυστικό design και τη μοντέρνα αισθητική της μάρκας σε ένα από τα μεγαλύτερα top show της Ελλάδας που αναδεικνύει τον επαγγελματισμό, την αισθητική και την ομορφιά.

Το ηλεκτρικό Omoda 5 EV και το Jaecoo 7 πρωταγωνίστησαν σε μία από τις πιο εντυπωσιακές δοκιμασίες φωτογράφισης του show, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό με φόντο τη θάλασσα, τις σανίδες του σερφ και τη χρυσή άμμο. Οι παίκτες, αφού πόζαραν στη θάλασσα με μια σανίδα του σερφ Omoda & Jaecoo, συνέχισαν το σετ δίπλα στα δύο εντυπωσιακά μοντέλα. Η σύγχρονη σχεδίαση, η premium ποιότητα των υλικών και το όμορφο cockpit των δύο μοντέλων δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον για να αποτυπωθεί η αισθητική και η μοντέρνα ματιά της απαιτητικής φωτογράφισης.

Στη φωτογράφιση του GNTM είδαμε το επιβλητικό Jaecoo 7, το οποίο διατίθεται στη plug-in υβριδική έκδοση με την προηγμένη τεχνολογία SHS της Omoda & Jaecoo. Οι έντονες γραμμές και οι σύγχρονες λεπτομέρειες του εξωτερικού του σχεδιασμού συνδυάζονται αρμονικά με μια αύρα δυναμικής κομψότητας, δημιουργώντας ένα όχημα που δεν περνά απαρατήρητο. Παράλληλα, χάρη στο Super Hybrid System (SHS), το Jaecoo 7 SHS προσφέρει συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ., ενώ η προηγμένη αρχιτεκτονική ενός αποδοτικού κινητήρα βενζίνης και δύο ηλεκτροκίνητων κινητήρων προσφέρει αρμονική εναλλαγή μεταξύ κίνησης μέσα στην πόλη με ηλεκτρική ενέργεια και απεριόριστων χιλιόμετρων ταξιδιού εκτός πόλης.

Ακολούθησε το Omoda 5 EV, στην εντυπωσιακή midnight blue απόχρωσή του, το οποίο εκπροσωπεί τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Αθόρυβο, κομψό και τεχνολογικά προηγμένο, απευθύνεται σε όσους ζουν σε έντονους ρυθμούς, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στο στυλ ή στην οικολογική τους συνείδηση. Με αυτονομία έως 430 χλμ., πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα και κορυφαία συστήματα ασφαλείας, που του χάρισαν 5 αστέρια από τον οργανισμό Euro NCAP, το Omoda 5 EV είναι το ιδανικό city car για όσους αναζητούν τον απόλυτο συνδυασμό design, καινοτομίας και ελευθερίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Omoda 5 EV στην πλούσια premium έκδοσή του, αποτελεί και ένα από τα μεγάλα έπαθλα του φετινού GNTM, προσφέροντας στον νικητή ένα αυτοκίνητο που συμβολίζει την εξέλιξη, την ανεξαρτησία και το μέλλον της οδήγησης.

Η συμμετοχή της Omoda & Jaecoo στο GNTM αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία των δύο brands: τη σύνδεση του design με την ελευθερία της έκφρασης. Είτε πρόκειται για ένα ηλεκτρικό city car είτε για ένα SUV που κατακτά κάθε έδαφος, η Omoda & Jaecoo εμπνέει έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που κινείται με ρυθμό, τεχνολογία και στυλ.

Στην Ελλάδα, η Omoda & Jaecoo καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία, έχοντας την αξιοπιστία του επίσημου αντιπροσώπου της, του Ομίλου Emil Frey, ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ευρώπης και τον ίδιο όμιλο που εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά τις Mercedes-Benz και smart. Τα οχήματα της Omoda & Jaecoo συνοδεύονται από πλήρη εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. και 8 ετών για την μπαταρία και των εξαρτημάτων υψηλής τάσης. Παράλληλα παρέχονται 7 έτη δωρεάν οδική βοήθεια ενώ η επάρκεια των ανταλλακτικών διασφαλίζεται από τις κατάλληλες υποδομές του Ομίλου Emil Frey. Τέλος, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει test drive στα μοντέλα μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου 9 σημείων σε όλη την Ελλάδα