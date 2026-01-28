Roadtrip από τη Θεσσαλονίκη στη Βουδαπέστη με το Omoda 9 SHS-P

Η ελληνική εκδοχή του European Endurance Test της Omoda & Jaecoo. Η πρωτότυπη ιδέα του roadtrip δημιουργήθηκε με αφορμή ένα χαριτωμένο σενάριο: Tη μεταφορά ενός κουτιού μελομακάρονα που είχε παραλείψει να πάρει μαζί της η ελληνική αποστολή λίγο πριν αναχωρήσει για το Gala. To ρόλο του «διεκπεραιωτή» ανέλαβε τότε ο γνωστός παρουσιαστής Χρήστος Φερεντίνος, ο οποίος ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Βουδαπέστη, προκειμένου να παραδώσει εγκαίρως το πιο γνωστό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό στο Gala.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, διέσχισε τρεις χώρες και κάλυψε συνολικά 1.100 χιλιόμετρα, οδηγώντας το Omoda 9 SHS-P σε χειμωνιάτικες συνθήκες και διαφορετικά οδικά περιβάλλοντα. Η εμπειρία του αποτυπώθηκε σε μια σειρά από videos, αναδεικνύοντας την άνεση στην έξυπνη καμπίνα του, την αυτονομία και την υποδειγματική οδηγική συμπεριφορά του μοντέλου σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό roadtrip. Το ελληνικό αυτό ταξίδι εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό Christmas Endurance Test της Omoda & Jaecoo, που κορυφώθηκε με το εορταστικό Brand Gala στη Βουδαπέστη, συγκεντρώνοντας συνεργάτες, εκπροσώπους αγορών και media από εννέα ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα). Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από τη σύγχρονη κινητικότητα και τις νέες ενεργειακές λύσεις της μάρκας.

Το τετρακίνητο Plug in Hybrid Omoda 9 SHS-P αποτελεί τη ναυαρχίδα της Omoda & Jaecoo. Με αισθητική που εμπνέει, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, με στοιχεία άνεσης που εντυπωσιάζουν όπως τα ενσωματωμένα ηχεία στο προσκέφαλο του οδηγού, το SUV αυτό επανακαθορίζει την έννοια του premium προσφέροντας πραγματική αξία. Διατίθεται σε μία έκδοση με πλούσιο και πλήρες πακέτο εξοπλισμού το οποίο πλαισιώνεται από υψηλά πρότυπα ασφάλειας έχοντας εξασφαλίσει 5 αστέρια στην αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας του Ευρωπαϊκού οργανισμού EuroNCAP. Με αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χιλιομέτρων και συνδυαστική που ξεπερνά στην πράξη τα 1.100 χιλιόμετρα, συνδυαστική ισχύ 537 ίππων, κίνηση AWD και επιτάχυνση από 0-100 σε 4,9sec το 9 SHS-P προσφέρει απολαυστική και δυναμική οδήγηση σε κάθε συνθήκη.

Το Omoda 9 SHS-P, καθώς και το ολοκαίνουριο 5 SHS-H που μόλις έφτασε στην ελληνική αγορά, φέρουν την πρωτοπόρα τεχνολογία Super Hybrid System η οποία εξασφαλίζει έξυπνη διαχείριση ενέργειας, επιτυγχάνοντας εξαιρετική απόδοση, μεγάλη αυτονομία και υψηλή οικονομία. Τα δύο μοντέλα είναι διαθέσιμα για test drive στο πανελλαδικό δίκτυο της Omoda & Jaecoo, το οποίο περιλαμβάνει 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης. Όλα τα οχήματα της Omoda & Jaecoo διατίθενται με 7 χρόνια εγγύηση και 8 χρόνια για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης.