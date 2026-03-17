Πανελλήνια Παρουσίαση: Omoda 5 & 9 SHS – Η αθόρυβη επανάσταση των 1.100 Χιλιομέτρων

Η πρώτη φορά που αντικρίζεις το Omoda 9 SHS-P από κοντά, αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι ο παγκόσμιος χάρτης της αυτοκίνησης έχει αλλάξει οριστικά. Δεν πρόκειται για ένα ακόμα SUV που προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των επιλογών· είναι μια ξεκάθαρη δήλωση αυτοπεποίθησης από μια μάρκα που δεν ήρθε απλώς για να συμμετάσχει, αλλά για να πρωταγωνιστήσει. Με τη φουτουριστική του μάσκα, τις καθαρές γραμμές και τη «χρυσή αναλογία» (0,618) στον σχεδιασμό του, η νέα ναυαρχίδα της Omoda δείχνει έτοιμη να κοιτάξει στα μάτια τον κατεστημένο premium ανταγωνισμό. Στην Πανελλήνια Παρουσίασή τους είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε για λίγο τα δύο SUV και σας μεταφέρουμε τις πρώτες εντυπώσεις μας.

Στο τιμόνι του Omoda 9: Η δύναμη που... ψιθυρίζει

Καθισμένος στην καμπίνα του OMODA 9, η αίσθηση της πολυτέλειας σε κατακλύζει πριν καν πατήσεις το μπουτόν της εκκίνησης. Τα δέρματα Nappa, τα καθίσματα με λειτουργία μασάζ και η εντυπωσιακή κυρτή οθόνη των 24,6 ιντσών δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο ένα high-tech lounge παρά το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.

Η ξεκινά με την απόλυτη ησυχία. Το Plug-In υβριδικό σύστημα (PHEV) της OMODA, το λεγόμενο Super Hybrid System (SHS), επιλέγει να ξεκινά πάντα ηλεκτρικά. Στην κίνηση της Αθήνας, το OMODA 9 κινείται σαν «φάντασμα» – αθόρυβα, ομαλά και με μηδενικούς ρύπους. Με αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει τα 145 χλμ., μπορείς εύκολα να βγάλεις όλη την εβδομάδα των μετακινήσεών σου χωρίς να επισκεφθείς ποτέ βενζινάδικο.

Όταν όμως ο δρόμος ανοίγει και το δεξί πόδι βυθίζεται στο πεντάλ, το OMODA 9 μεταμορφώνεται. Οι 537 ίπποι και η συνδυαστική ροπή που παράγεται από τους τρεις ηλεκτροκινητήρες και τον 1.5 TGDI κινητήρα βενζίνης, σε κολλάνε στο κάθισμα. Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα, μια επίδοση που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο σε καθαρόαιμα sports cars. Παρά τη δύναμή του όμως, το αυτοκίνητο παραμένει ένας «gentleman» του δρόμου.

Η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση (CDC) διαβάζει το οδόστρωμα χιλιάδες φορές το δευτερόλεπτο, απομονώνοντας κάθε κακοτεχνία των ελληνικών δρόμων, ενώ η ηχομόνωση με τα διπλά κρύσταλλα σε κάνει να νιώθεις ότι ταξιδεύεις σε μια κάψουλα ηρεμίας. Το "άγχος της εμβέλειας" απλά δεν υφίσταται εδώ: με συνολική αυτονομία άνω των 1.100 χιλιομέτρων, το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα γίνεται με ένα μόνο γέμισμα.

Omoda 5 SHS-H: Ο "Game Changer" της καθημερινότητας

Αν το Omoda 9 είναι η επίδειξη ισχύος και πολυτέλειας, το Omoda 5 SHS-H είναι ο πρωταγωνιστής της ουσίας και της καθημερινής πρακτικότητας. Τοποθετημένο στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV, το μοντέλο αυτό φέρνει την πλήρη υβριδική τεχνολογία (Full Hybrid) σε ένα κοινό που αναζητά την οικονομία χωρίς τους περιορισμούς και το άγχος της εξωτερικής φόρτισης.

Στην πράξη, το 5ντάρι είναι ένα από τα πιο ευχάριστα crossover που έχουμε οδηγήσει τελευταία. Το υβριδικό του σύστημα συνεργάζεται άψογα με το έξυπνο κιβώτιο DHT, κάνοντας τις εναλλαγές μεταξύ ηλεκτροκινήσεως και εσωτερικής καύσης σχεδόν ανεπαίσθητες. Με συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, το Omoda 5 έχει το απαραίτητο «νεύρο» για μια ασφαλή προσπέραση, ενώ η μέση κατανάλωση που διατηρείται εύκολα κοντά στα 5,3 lt/100km το καθιστά έναν από τους πιο οικονομικούς παίκτες της αγοράς.



Οδηγικά, εκτιμάς αμέσως την ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα – μια τεχνική επιλογή που πολλές φορές «θυσιάζεται» από άλλους κατασκευαστές στον βωμό του κόστους. Στο Omoda 5, αυτή η επιλογή μεταφράζεται σε εξαιρετική σταθερότητα στις στροφές και μια ποιότητα κύλισης που παραπέμπει σε πολύ ακριβότερα μοντέλα. Η τιμή εκκίνησης των 24.900€ φαντάζει σχεδόν εξωπραγματική για το επίπεδο τεχνολογίας και εξοπλισμού που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης της 7ετούς εγγύησης.

Τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο

Κοινό σημείο και των δύο μοντέλων είναι η αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην ασφάλεια. Τόσο το Omoda 5 όσο και το 9 έχουν αποσπάσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων από το Euro NCAP. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς είναι εξοπλισμένα με μια "στρατιά" συστημάτων υποβοήθησης (ADAS) που περιλαμβάνουν από αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης μέχρι έξυπνο Adaptive Cruise Control που κάνει την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο μια ξεκούραστη διαδικασία.



Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο σύστημα ISD (Intelligent Sound & Display) του Omoda 9, το οποίο επιτρέπει στο αυτοκίνητο να «επικοινωνεί» με το περιβάλλον μέσω φωτιστικών εφέ και ήχων, αλλά και στο εσωτερικό οικοσύστημα των οθονών που ανταποκρίνεται με ταχύτητα smartphone.

Είτε αναζητάτε τη ναυαρχίδα των SUV που θα σας ταξιδέψει με την πολυτέλεια ενός business class αεροσκάφους (OMODA 9), είτε το καθημερινό, σβέλτο και οικονομικό crossover που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής σας (OMODA 5), η OMODA έχει την απάντηση. Η «αθόρυβη επανάσταση» ξεκίνησε και, αν κρίνουμε από την πρώτη οδηγική επαφή, το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα μόλις έγινε πολύ πιο ενδιαφέρον.

Γιατί Omoda και γιατί τώρα;

Η είσοδος της Omoda στην Ελλάδα μέσω του ισχυρού Ομίλου Emil Frey (εισαγωγέα και της Mercedes-Benz) προσδίδει το απαραίτητο κύρος και τη σιγουριά στο κομμάτι του after-sales. Όμως, πέρα από τα ονόματα, είναι το ίδιο το προϊόν που πείθει.

Τα νέα Super Hybrids (SHS) της μάρκας απαντούν με ειλικρίνεια στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού:

Αυτονομία: 1.100 χιλιόμετρα σημαίνουν ελευθερία.

Τεχνολογία: PHEV και HEV συστήματα που λειτουργούν υπέρ της τσέπης του ιδιοκτήτη.

Σχεδιασμός: Αυτοκίνητα που στρέφουν τα βλέμματα στον δρόμο.

VFM (Value for Money): Πολυτέλεια και εξοπλισμός που σε άλλες μάρκες κοστίζουν διπλάσια.

