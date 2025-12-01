Το Jaecoo 7 SHS-P της Omoda & Jaecoo στο The Mall Athens

Όποιος επισκεφθεί το The Mall Athens για τις χριστουγεννιάτικες και όχι μόνο αγορές του, δύσκολα θα προσπεράσει το εντυπωσιακό Jaecoo 7 SHS Plug in Hybrid που έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο στον δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου. Το Jaecoo 7 SHS-P της Omoda & Jaecoo τράβηξε ήδη τα βλέμματα κατά τη Black Friday και συνεχίζει να ξεχωρίζει ως highlight της εορταστικής περιόδου.

Οι επισκέπτες απολαμβάνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο, να έρθουν σε επαφή με την υψηλή ποιότητα κατασκευής του, τον πλούσιο εξοπλισμό και την καινοτόμα Super Hybrid τεχνολογία (Super Hybrid System), η οποία έχει καταστήσει το Jaecoo 7 SHS-P σημείο αναφοράς στην κατηγορία του τόσο για την εντυπωσιακή του απόδοση όσο και για τη μεγάλη αυτονομία του.

Με δυνατότητα κίνησης έως 90 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και συνολική συνδυαστική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα, το Jaecoo 7 SHS -P προσφέρει υψηλή οικονομία καυσίμου, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις και στις off-road δυνατότητες που χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Την απόδοσή του επιβεβαίωσε και σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα, διανύοντας 1.500 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα και μία φόρτιση, από το Διδυμότειχο έως το ακρωτήριο Ταίναρο, ένα ταξίδι που αναδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος SHS.

Το Jaecoo 7 SHS-P σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή

Η παρουσία του 7 SHS-P στο The Mall Athens συνοδεύεται και από τα O’Joy Deals, τη νέα προνομιακή ενέργεια της Omoda & Jaecoo που αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Οι προσφορές περιλαμβάνουν σημαντικά οφέλη τιμής, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιλεγμένα μοντέλα Omoda Και Jaecoo, και φυσικά το επιβλητικό JAECOO 7 SHS-P που μπορούν να δουν από κοντά στο The Mall Athens, σε ακόμη πιο προσιτές τιμές.

Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο & Test Drive σε όλη την Ελλάδα

Παράλληλα, όσοι ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν από κοντά το επιβλητικό design, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τον πλούσιο εξοπλισμό του Jaecoo 7 SHS-P, μπορούν να κλείσουν ένα test drive σε μία από τις 9 εκθέσεις της Omoda & Jaecoo . Ένας σύμβουλος πώλησης θα επικοινωνήσει άμεσα για τον προγραμματισμό της δοκιμαστικής οδήγησης. Το πανελλαδικό δίκτυο της μάρκας περιλαμβάνει 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.