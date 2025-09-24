Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola μόλις αποκαλύφθηκε - Τι λέει ειδικός

Το λογότυπο της Coca- Cola είναι απ’ τα πιο γνωστά στον κόσμο. Το βλέπεις σε ψυγεία, κουτάκια, αφίσες, διαφημίσεις, μπουκάλια, παντού. Όλοι ξέρουμε πώς μοιάζει, και το έχουμε συνηθίσει τόσο που δεν το πολυκοιτάμε πια. Όμως τελικά, όπως φαίνεται, αυτό το τόσο γνωστό λογότυπο έχει μέσα του ένα «κρυφό» μήνυμα που ελάχιστοι είχαν προσέξει μέχρι σήμερα.

Ένας ειδικός στα θέματα branding και σχεδιασμού logo, ο Ρίτσαρντ Λάου, αποκάλυψε το «κρυφό μήνυμα» στο λογότυπο της Coca-Cola,. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα συγκεκριμένο γράμμα μέσα στη λέξη Coca κρύβει ένα υποσυνείδητο σύμβολο που σχεδιάστηκε για να συνδέει το brand με συναίσθημα και θετική ενέργεια.

Η Coca-Cola αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως, κυρίως χάρη στο εμβληματικό της λογότυπο. Παρά τις πολλές αλλαγές σε συνταγές και νέες παραλλαγές του γνωστού αναψυκτικού, το σήμα της εταιρείας παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο εδώ και δεκαετίες.



Ο Ρίτσαρντ Λάου, πρόεδρος της LOGO.com, εξηγεί: «Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραβλέπουν την αξία που έχει ένα σπουδαίο λογότυπο· είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εταιρεία και τους πιθανούς πελάτες και αυτό που θα θυμούνται περισσότερο οι καταναλωτές».



Αν και το σχέδιο της Coca-Cola φαίνεται απλό, ο Λάου τονίζει ότι η δεύτερη «C» κρύβει ένα ξεχωριστό νόημα. Το εκτεταμένο γράμμα πιστεύεται ότι σχηματίζει ένα χαμόγελο, το οποίο «υποσυνείδητα αντικατοπτρίζει την έμφαση της Coca-Cola στην ευτυχία και τη χαρά». Όπως πρόσθεσε ο ίδιος: «Αυτό το διακριτικό μήνυμα μπορεί να περνά απαρατήρητο, αλλά δημιουργεί θετική συσχέτιση με το brand στο μυαλό των κατααλωτών».

Το εμβληματικό λογότυπο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1969, μετά από πρόταση του Φρανκ Μέισον Ρόμπινσον, διαφημιστή της εταιρείας. Τότε παρουσιάστηκε «μέσα σε κόκκινο πλαίσιο, με το σκριπτ Coca-Cola του Ρόμπινσον να υπογραμμίζεται από ένα λευκό κύμα, γνωστό και ως Dynamic Ribbon Device».

