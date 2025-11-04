Η Coca-Cola φέρνει τα Χριστούγεννα… με AI: Πανικός στα social με την νέα εορταστική καμπάνια - «Άψυχο»

Χωρίς αμφιβολία, οι διαφημίσεις της Coca- Cola είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα Χριστούγεννα, αφού εδώ και δεκαετίες αποτελούν μια άτυπη παράδοση που σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο περιμένουν τη χαρακτηριστική εμφάνιση των κόκκινων φορτηγών της Coca-Cola. Εικόνες που μας θυμίζουν πως οι γιορτές έφτασαν και η μαγεία ξεκινά.

Για ακόμη μία χρονιά, η εταιρεία παρουσίασε το νέο χριστουγεννιάτικο διαφημιστικό σποτ της, το οποίο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η καμπάνια αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της στροφής της Coca-Cola προς την τεχνολογία, ωστόσο –όπως και πέρυσι– προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Coca-Cola συνεργάστηκε ξανά με τα στούντιο Silverside και Secret Level, δύο εταιρείες εξειδικευμένες στη δημιουργία περιεχομένου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με τις οποίες είχε συνεργαστεί και το 2024. Αν και η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει το κόστος της φετινής παραγωγής, αναφέρεται πως περίπου 100 άνθρωποι εργάστηκαν στο συγκεκριμένο project.

Όπως και στις προηγούμενες χρονιές, η διαφήμιση παρουσιάζει τα διάσημα φορτηγά της Coca-Cola να ταξιδεύουν μέσα στο χιόνι, μεταφέροντας χαρά και αναψυκτικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Φέτος, ωστόσο, η διαφορά είναι ουσιαστική: αντί για ανθρώπους, πρωταγωνιστούν ζώα – πολικές αρκούδες, φώκιες, σκίουροι και άλλα πλάσματα του δάσους, τα οποία παρακολουθούν τα φορτηγά να διασχίζουν τον πλανήτη. Το μοναδικό ανθρώπινο πρόσωπο που εμφανίζεται είναι ο Άγιος Βασίλης, βασισμένος στα πρωτότυπα σχέδια της εταιρείας. Στο τέλος της διαφήμισης, τον βλέπουμε να ανοίγει την πόρτα του φορτηγού, να πίνει μια Coca-Cola και να χαιρετά το κοινό, με το μήνυμα: «Οι γιορτές έφτασαν, οπότε πάρε μια Coca-Cola και μοίρασε τη χαρά».

Coca-Cola’s annual Christmas advert is AI-generated again this year.



The company says they used even fewer people to make it — “We need to keep moving forward and pushing the envelope… The genie is out of the bottle, and you’re not going to put it back in” pic.twitter.com/g1dogxS8Tq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 3, 2025

Η Coca Cola «ξαναχτυπά» με AI βίντεο και το κοινό διχάζεται

Η διαφήμιση του 2024 είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Coca-Cola χρησιμοποίησε αποκλειστικά τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία μιας ολόκληρης καμπάνιας. Τότε, πολλοί την είχαν χαρακτηρίσει «σκουπίδι», «άσχημη» και «χωρίς ψυχή», κατηγορώντας την εταιρεία πως εγκατέλειψε την ανθρώπινη δημιουργικότητα για χάρη της τεχνολογίας.

Παρά τις αντιδράσεις, η Coca-Cola δεν έκανε πίσω. Αντιθέτως φέτος λάνσαρε δύο AI διαφημίσεις, αποδεικνύοντας πως σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει στη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, ανεξαρτήτως αντιδράσεων.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σχόλια δεν άργησαν να εμφανιστούν: «Ένας χρόνος ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης αργότερα και εξακολουθεί να φαίνεται απαίσιο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε: «Θυμάστε όταν πλήρωναν πραγματικούς animators για να κάνουν διαφημίσεις με καρδιά; Τώρα είναι άψυχη Τεχνητή Νοημοσύνη».

Όπως φαίνεται, η Coca-Cola εξακολουθεί να διχάζει το κοινό με την προσέγγισή της, όμως παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον τίτλο της πιο αναγνωρίσιμης και εμβληματικής χριστουγεννιάτικης καμπάνιας στον κόσμο.