Λονδίνο: Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Regent Street - Ξεκίνησε η εορταστική... «μαγεία»

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνουν οι δρόμοι του Λονδίνου, καθώς έχουν μεταμορφωθεί σε ένα χειμερινό παραμύθι. Τα αγαπημένα φώτα της πόλης λάμπουν σε όλο το West End.

Γιορτάζοντας τώρα τη 10η επέτειό τους, τα φώτα «The Spirit of Christmas» έφεραν για άλλη μια φορά την εορταστική μαγεία στη Regent Street, στο St James’s και στους γύρω δρόμους, ενθουσιάζοντας τα πλήθη που συγκεντρώθηκαν για να δουν την πρωτεύουσα να λάμπει.

Το εποχιακό θέαμα θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, προσκαλώντας τους Λονδρέζους και τους επισκέπτες να απολαύσουν τη λάμψη και τη χαρά της εποχής. Οι φετινές εκθέσεις αντλούν έμπνευση από τις πρώτες εγκαταστάσεις με θέμα τους αγγέλους του 1954.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, πάνω από 30 φωτισμένα «πνεύματα», κατασκευασμένα από περισσότερα από 300.000 ενεργειακά αποδοτικά φώτα LED, αιωρούνται τώρα πάνω από την Regent Street και το St James’s. Επίσης, φωτάκια υπάρχουν και στις παράπλευρες οδούς, όπως η Jermyn Street, η Glasshouse Street, η Swallow Street και οι εντυπωσιακές Princes και Quadrant Arcades.

Μέχρι πότε μείνουν αναμμένα τα φωτάκια

Στην αγορά St James’s, ένα φωτισμένο δέντρο ευχών προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να κάνουν δωρεές στο The Felix Project, ενεργοποιώντας τα φωτάκια και βοηθώντας ταυτόχρονα στην αναδιανομή πλεονάζοντων τροφίμων σε κοινότητες του Λονδίνου που έχουν ανάγκη. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την έναρξη περιλάμβαναν εορταστικές παραστάσεις από τοπικές χορωδίες, ενώ τα διάσημα ξωτικά της Hamleys πρόσθεσαν μια επιπλέον πινελιά μαγείας κατά την ανάφλεξη των φωτιστικών.

Όσοι επιθυμούν να δουν από κοντά τα φωτιστικά της Regent Street και της St James’s μπορούν να τα απολαύσουν μέχρι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όπου θα λειτουργούν καθημερινά από τις 3 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα.