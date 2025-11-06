Τέιλορ Σουίφτ, Μπρίτνεϊ, Ομπάμα μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη και τα fake video - Ή μήπως όχι;

«Γεια σε όλους! Αυτή είναι η απόδειξη που χρειάζεστε για να μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο. Το ΑΙ κατακτά τον κόσμο!

Μπορώ να κάνω τον εαυτό μου να μοιάζει με κάποιον πάρα πολύ διάσημο!

Μπορώ να σας κάνω να πιστέψετε ότι είμαι άντρας…

Μπορώ επίσης να μεταμφιεστώ σε παιδί!

Σκεφτείτε πόσος κόσμος μπορεί να παραπλανηθεί και τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει αυτό.

Το ΑΙ υπερισχύει. Να αναρωτιέστε πάντα τι είναι αληθινό!»

H Τέιλορ Σουίφτ η Μπρίτνεϊ Σπίαρς , ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Νίκι Μινάζ και όχι μόνον, ενώνουν τις «φωνές» τους και προειδοποιούν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Για την ακρίβεια η δημιουργός αυτού του deepfake video που το μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, είναι αυτή που κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις διασημότητες και γι αυτό ακριβώς καταφέρνει μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, να ρίξει φως σε μια αλήθεια ανατριχιαστική. Ζούμε στην εποχή που δεν πιστεύουμε στα μάτια μας!

Τα deepfakes, δηλαδή τα ψεύτικα βίντεο, οι ψεύτικες εικόνες ακόμη και τα ηχητικά αρχεία που δημιουργούνται με τη βοήθεια της Τεχνητή Νοημοσύνη - ( AI ), ώστε να φαίνονται λες και πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους -τις περισσότερες φορές διάσημους ηθοποιούς, πολιτικούς ή τραγουδιστές- έχουν έναν και μοναδικό σκοπό. Την παραπλάνηση. Παραπλάνηση που οι επιτήδειοι ελπίζουν να οδηγήσει:

στο κέρδος (π.χ. απατηλές διαφημίσεις),

στη χειραγώγηση (ψευδείς πολιτικές δηλώσεις που μοιάζουν αληθινές)

στην παραπληροφόρηση (fake news)

στην προσβολή προσωπικότητας (πορνογραφικό, προσβλητικό περιεχόμενο)

Σε απάτες και εκβιασμούς

Αυτά είναι μερικά από τα πιο τρομακτικά παραδείγματα deepfakes που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο

Θύμα μπορεί να πέσει ο οποιοσδήποτε, οι περιπτώσεις όμως που έχει καταγράψει η ειδησεογραφία ανά την υφήλιο μαρτυρούν πως οι διάσημοι, είναι το «δόλωμα» που επιθυμούν να βάζουν στο «αγκίστρι» τους οι απατεώνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και το 2024, περίπου 4.000 celebrities παγκοσμίως είχαν πέσει θύματα deepfake πορνογραφίας, σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Channel 4. Βίντεο με ηθοποιούς, μουσικούς, τηλεοπτικούς αστέρες, ακόμα και YouTubers. Μάλιστα η ίδια έρευνα διαπίστωσε ότι οι ιστότοποι στους οποίους είχαν αναρτηθεί τα εν λόγω βίντεο, είχαν 100 εκατομμύρια προβολές, σε διάστημα μόλις τριών μηνών!

Η αρχή έγινε το 2017, με την εντυπωσιακή Σκάρλετ Γιόχανσον. Ένας ανώνυμος χρήστης του διαδικτύου, «παραβίασε» το πρόσωπό της, το «συνδύασε» με το σώμα μιας ηθοποιού ταινιών ερωτικού περιεχομένου, το site στο οποίο αναρτήθηκε το διέρρευσε ως γνήσιο κι απέσπασε έτσι 1,5 εκατομμύριο προβολές κι ακόμα περισσότερες αντιδράσεις! Αλλά και το 2024, η ίδια ηθοποιός είδε το άσχημο πρόσωπο της ΤΝ, αφού κυκλοφόρησε πλαστό βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν μαζί με άλλες γνωστές προσωπικότητες, να συμμετέχει σε ένα δήθεν «αντι-αντισημιτικό» κλιπ κατά του Kanye West.

Από τα «δίχτυα» των επιτήδειων δεν γλίτωσε ούτε η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι,κατά τη διάρκεια της θητείας της το 2019. Σ’ ένα επεξεργασμένο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Αμερικανίδα πολιτικός εμφανιζόταν να τραυλίζει και να χάνει τα λόγια της, κάνοντας αρκετούς να πιστέψουν πώς είναι αλήθεια. Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια προβολές στο Facebook και «γέννησε» πολλές ανησυχίες στους ερευνητές που ασχολούνται με το ΑΙ. Ένας από αυτούς, ο Χάνι Φαρίντ, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, δήλωσε στο CBS News ότι αυτό το βίντεο είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου…



«Τι θα γίνει αν κάποιος δημιουργήσει ένα βίντεο του Προέδρου Τραμπ να λέει: "Έχω εξαπολύσει πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν, ή της Βόρειας Κορέας, ή της Ρωσίας;" Δεν έχουμε ώρες ή μέρες για να καταλάβουμε αν είναι αληθινό ή όχι. Οι συνέπειες ενός τέτοιου λάθους είναι εξαιρετικά υψηλές. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε για αυτήν την τεχνολογία είναι ότι δεν βρίσκεται στα χέρια λίγων, είναι στα χέρια πολλών!».

Viral έγινε κι ο υποτιθέμενος Μάρκ Ζούμπεργκερ, όταν δύο Βρετανοί καλλιτέχνες δημιούργησαν ένα deepfake του Διευθύνοντος Συμβούλου του Facebook, ο οποίος μιλούσε στο CBS News για την αλήθεια του κολοσσιαίου μέσου κοινωνικής δικτύωσης και για το ποιος πραγματικά κατέχει το μέλλον. Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε ευρέως στο Instagram.

Aλλά και ο… «Μπαράκ Ομπάμπα» άρχισε να μιλάει μέσω διαδικτύου στους πιστούς του υποστηρικτές! Ή μήπως όχι; Οι ερευνητές του ίδιου Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, δημοσίευσαν ένα deepfake του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, με σκοπό να αποδείξουν πώς κάποιοι επιτήδειοι θα μπορούσαν να κάνουν κατάχρηση αυτής της τεχνολογίας, αλλά και να καταδείξουν τους κινδύνους ενός ψευδούς βίντεο με πρωταγωνιστή έναν παγκόσμιο ηγέτη. Κι όλ’ αυτά σε μια προσπάθεια, να μιλήσουν για τις απειλές που θα έκρυβε μια τέτοια κίνηση, απειλές οι οποίες θα μπορούσαν να διαταράξουν ακόμα και την παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη. Μάλιστα, το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και επιχείρησαν να εξηγήσουν πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίζει ένα πραγματικό βίντεο από ένα ψεύτικο, μέσω της δημιουργίας νέων τεχνικών για την ανίχνευση deepfakes πολιτικών ηγετών.

«Προσπαθούμε απλώς να αποκτήσουμε λίγο προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, δηλαδή την ανίχνευση και τη δημιουργία νέων deepfakes», είναι τα λόγια των ερευνητών…

Πώς μπορείτε να εντοπίζετε τα «ψεύτικα» βίντεο

Πώς μπορεί λοιπόν να προφυλαχθεί κανείς, αλλά και να εντοπίζει αυτές τις παραπλανητικές περιπτώσεις; Ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής και Επιστήμης Δεδομένων, εξηγεί μέσω του Flash.gr…

«Θα πρέπει ο χρήστης -ο δέκτης του deepfake- να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δηλαδή, όταν βλέπει το βίντεο, να μπει στη διαδικασία να αναγνωρίσει κάποια πράγματα. Πάρα πολλές φορές τα deefakes videos, δεν έχουν παραχθεί τόσο καλά.

Βλέπουμε κάποιες εκφράσεις προσώπου, οι οποίες είναι λίγο περίεργες. Είναι ασυνήθιστες.

Κάποιες κινήσεις σώματος, οι οποίες δεν είναι φυσικές.

Ακούμε ένα χρωματισμό στη φωνή ο οποίος δεν ταιριάζει με αυτό που ήδη γνωρίζει ο άνθρωπος.

Βλέπουμε βίντεο το οποίο ξαφνικά κάνει κάποιο zoom, που δεν είναι φυσικά αποδεκτό.

Ακούμε έναν ήχο ο οποίος δεν έχει μια συνεχόμενη ροή, αλλά σπάει, σταματάει και γενικότερα ακούγονται κάποιοι θόρυβοι, που δεν θα τους χαρακτηρίζαμε φυσικούς.

Μπορεί να δούμε ανθρώπους που δεν ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους.

Γενικότερα οι εκφράσεις τους δεν είναι φυσικές.»

Μάλιστα δύο είναι τα βήματα που μπορεί να προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια. Πάντα να ελέγχεται η πηγή αλλά και να αξιοποιούνται τα διαθέσιμα εργαλεία ανίχνευσης deepfake, αν και δεν είναι πάντα 100% ακριβή. Συνήθως τα μάτια, οι εκφράσεις, οι κινήσεις χειλιών κι ο φωτισμός, είναι αυτά που αποκαλύπτουν ότι ένα βίντεο είναι ψεύτικο.