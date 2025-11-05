To offline είναι η νέα «πολυτέλεια»: Γιατί Millennials και Gen Z αποζητούν την αποσύνδεση

Μετά από μια δεκαετία που όλοι δημοσιεύαμε όσα συνέβαιναν στη ζωή μας - κάθε γεύμα και ποτό που καταναλώναμε, κάθε στιγμή του κατοικιδίου μας, καθετί παράξενο που βλέπαμε στο δρόμο – ο ψηφιακός μινιμαλισμός κάνει την εμφάνισή του. Η φράση «το offline είναι η νέα πολυτέλεια» έρχεται για να μείνει. Η τάση αυτή γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια.

Κάποιοι δημοσιεύουν την παραπάνω φράση μαζί με φωτογραφίες από τις διακοπές τους, ενώ οι δημοσιεύσεις γίνονται όλο και λιγότερες. Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε podcast, ο ηθοποιός Aziz Ansari, περιέγραψε ότι έμεινε μακριά από το ChatGPT, έχοντας ένα παλιάς τεχνολογίας κινητό και εγκαταλείποντας τα email, πράξεις που του δίνουν «περισσότερο χώρο για να σκεφτεί». Σημειώνει βέβαια ότι έχει έναν βοηθό. Για όσους πρέπει να πληρώνουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και να δίνουν αναφορά στους προϊσταμένους τους, η αποφυγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επιστροφή σε ένα κινητό τηλέφωνο με κάλυμμα είναι μια απίθανη απαίτηση. Ωστόσο, δημιουργείται ένα κίνημα για να απομακρύνει τους ανθρώπους από τα τηλέφωνά τους έστω και για ένα βράδυ, και οι άνθρωποι συρρέουν σε εταιρείες που προσφέρουν ευκαιρίες για προσωπική επικοινωνία.

Η «προσβάσιμη πολυτέλεια»

Πολλοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι «το να αποσυνδεθείς από το διαδίκτυο για μια εβδομάδα είναι πλέον η μεγαλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις και το πιο πολυτελές πράγμα που μπορείς να κάνεις, επειδή μπορείς, επειδή είναι μια ενεργή επιλογή που μπορείς να κάνεις», λέει ο Andrew Roth, ιδρυτής της Offline, μιας πλατφόρμας που αναδεικνύει τις κοινότητες που συναντιούνται από κοντά και τις βοηθά να συνδεθούν με μάρκες για να συνδιοργανώσουν ή να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις από κοντά, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι κουράζονται από την online αλληλεπίδραση.

Το να αποσυνδεθείς «καταλήγει να μετατρέπεται σε μια πιο ευρεία πολιτιστική ευκαιρία όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτή την πολυτέλεια», λέει ο Roth. «Αυτό που προσπαθούν να κάνουν αυτές οι κοινότητες είναι να δημιουργήσουν περισσότερη πρόσβαση σε αυτό με διαφορετικούς τρόπους που δεν απαιτούν να πάρεις μια εβδομάδα διακοπές στη Χαβάη», σημειώνει σύμφωνα με το Business Insider.

Μήπως είναι το τέλος των dating apps;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές γνωριμιών μείωσαν για κάποιο διάστημα την προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλουν οι άνθρωποι για να βρουν τον σύντροφό τους. Ήταν δωρεάν και ορισμένοι βρήκαν πραγματικές σχέσεις σε ιστότοπους όπως το Tumblr και σε κοινότητες θαυμαστών, ενώ περίπου το 10% των ενηλίκων που βρίσκονται σε σοβαρές σχέσεις γνωρίστηκαν μέσω εφαρμογών γνωριμιών, σύμφωνα με έκθεση του Pew Research Center του 2023. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια υποβάθμιση των εφαρμογών, καθώς ώθησαν τους ανθρώπους να πληρώνουν συνδρομές ή να πέφτουν στις χαμηλότερες θέσεις των ρομαντικών υποψηφίων, και τώρα οι εφαρμογές γνωριμιών βρίσκονται σε μια εποχή αποτυχίας και οι χρήστες τις εγκαταλείπουν.

Οι φράσεις «Sit at the bar September» (Κάθισε στο μπαρ τον Σεπτέμβριο) και «off the apps October» (Αποσυνδέσου από τις εφαρμογές τον Οκτώβριο) έχουν γίνει δημοφιλείς, ενθαρρύνοντας τους singles να αφήσουν τα τηλέφωνά τους και να προσπαθήσουν να γνωρίσουν ανθρώπους από κοντά.

AI «χυλός»;

Τα κοινωνικά μέσα δεν είναι πια τόσο κοινωνικά — το TikTok, το Instagram και το X είναι γεμάτα με AI «χυλό», και οι νεότερες εφαρμογές κοινωνικών μέσων, όπως το Sora ή το Vibes feed της Meta, βασίζονται σε περιεχόμενο AI. Μια έρευνα του Pew Research Center του Οκτωβρίου 2024 σε εφήβους διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί λένε ότι τα κοινωνικά μέσα έχουν κυρίως αρνητική επίδραση στους ανθρώπους της ηλικίας τους, με μόνο το 11% να λέει ότι είναι κυρίως θετική.

Οι νέες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, που προωθούν τη φιλία ή τον έρωτα στην πραγματική ζωή, βρίσκονται σε άνθηση. Η εφαρμογή 222, η οποία χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης και συνδυάζει άγνωστους μεταξύ τους για εκδηλώσεις (συνήθως δείπνα), χρησιμοποίησε τη φράση «το offline είναι η νέα πολυτέλεια» σε μια διαφημιστική πινακίδα. Η εφαρμογή έχει συγκεντρώσει 3,6 εκατομμύρια δολάρια, έχει φιλοξενήσει «χιλιάδες» εκδηλώσεις και έχει «εκατοντάδες χιλιάδες μέλη», σύμφωνα με τον Keyan Kazemian, ιδρυτή της εφαρμογής.

Για τους περισσότερους ανθρώπους οι διά ζώσης εκδηλώσεις είναι ένας τρόπος για να βρουν τον ολοένα και πιο σπάνιο τρίτο χώρο, όχι για να αντικαταστήσουν πλήρως την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Σε έναν κόσμο όπου τα ραντεβού, η ανακάλυψη μουσικής και η ροή πληροφοριών ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από αλγορίθμους, οι άνθρωποι προσπαθούν να επιστρέψουν στις προσωπικές συναντήσεις, όπου μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με τυχαίες συγκυρίες και να δημιουργήσουν σχέσεις με τον παλιό τρόπο.