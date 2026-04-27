Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το χάος στο «Νήσος Σάμος»: «Θα επιβληθούν κυρώσεις αν χρειαστεί»

Στη διερεύνηση του περιστατικού, με πιθανή επιβολή διοικητικών κυρώσεων, έχει προχωρήσει το Λιμενικό Μυτιλήνης, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης, εξαιτίας τσιγάρου που άναψαν επιβάτες στο εσωτερικό του «Νήσος Σάμος».

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αρχές αναφέρεται ότι «Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει ήδη προχωρήσει στη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και να επιβληθούν, εφόσον απαιτείται, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις».

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα επιβατών άναψε τσιγάρο με αποτέλεσμα το σύστημα πυρόσβεσης να ενεργοποιηθεί και αμέσως να εκτοξεύονται μεγάλες ποσότητες νερού πάνω στους επιβάτες. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο ντοκουμέντο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αποκαλύπτουν σκηνές χάους μέσα στο πλοίο με τους δεκάδες επιβάτες να μουσκεύονται ενώ προσπαθούν να φύγουν από το σημείο.

Παράλληλα επικράτησε πανικός καθώς έτρεχαν προς τις εξόδους κινδύνου, με τον φόβο μην είχε ξεσπάει ήδη φωτιά στο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Λιμενικού «το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Απριλίου 2026, όταν το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7, μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου σε κεφαλή οροφής (sprinkler)

Η Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της επόμενης ημέρας, κατόπιν δημοσίευσης σχετικού βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθησε έλεγχος από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το σύστημα πίεσης είχε επανέλθει κανονικά στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε και δοκιμή λειτουργίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει ήδη προχωρήσει στη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και να επιβληθούν, εφόσον απαιτείται, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις».