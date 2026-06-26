Το Μαξίμου «ζυγίζει» τις αποστάσεις Καραμανλή - Σαμαρά

Νέα τροφή στα σενάρια περί δρομολογούμενης επαναπροσέγγισης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή έδωσαν τα εγκωμιαστικά σχόλια, που επεφύλαξε για τον πρώην πρωθυπουργό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο χθεσινό briefing των πολιτικών συντακτών.

«Ο Κώστας Καραμανλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην Πρόεδρος και Πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θεωρεί τον Κώστα Καραμανλή πολιτικό δίδυμο με τον Αντώνη Σαμαρά.

Είχε προηγηθεί η εικόνα της ταξιθεσίας στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα υπό τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα;», όπου οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον, όπως το συνήθιζαν στις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις τους.

Είναι σαφές ότι στην πρωθυπουργική έδρα έχουν κάθε λόγο να επιχειρήσουν να ρυμουλκήσουν τον κ. Καραμανλή μακριά από τον Μεσσήνιο πολιτικό, του οποίου όλες οι κινήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα αφήνουν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο της ίδρυσης νέου κόμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «με όλες του τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγη και εκείνος, τον Μάρτιο του 2004, βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών».

Επαναπροσέγγιση, πάντως, ανάμεσα στον νυν και τον πρώην πρωθυπουργό προυποθέτει συγκεκριμένες κινήσεις για τις οποίες δεν φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον ότι υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο. Ίδωμεν