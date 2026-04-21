Το μικρό «μυστικό» στις πετσέτες μπάνιου: γιατί έχουν αυτές τις υφασμάτινες λωρίδες

Απαλές, απορροφητικές και διαθέσιμες σε κάθε μέγεθος και σχέδιο, οι πετσέτες μπάνιου κρύβουν μια λεπτομέρεια που περνά συχνά απαρατήρητη: τις υφασμάτινες λωρίδες στα άκρα τους. Αν και πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για διακοσμητικό στοιχείο, στην πραγματικότητα έχουν συγκεκριμένη λειτουργία. Οι λωρίδες αυτές συμβάλλουν στο να μην φθείρεται το ύφασμα με τον χρόνο, προστατεύοντας την πετσέτα από το ξέφτισμα. Έτσι, διατηρείται καλύτερα το σχήμα της μετά από επαναλαμβανόμενα πλυσίματα, ενώ οι ίνες παραμένουν πιο σταθερές και ανθεκτικές.

