Το Μπαλί «μπλοκάρει» το ασανσέρ-γίγας στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ – «Όχι άλλη καταστροφή» λένε ντόπιοι

Οι αρχές του Μπαλί «μπλόκαραν» την κατασκευή ενός γυάλινου ασανσέρ ύψους 182 μέτρων στον διάσημο βράχο της παραλίας Κελίνγκινγκ, αφού η κατασκευή του προκάλεσε οργή σε ντόποιους και τουρίστες που έκαναν λόγο για την απόλυτη περιβαλλοντική καταστροφή σε ένα σημείο γνωστό για τη θέα και το φυσικό του τοπίο. Το έργο προοριζόταν να συνδέσει την κορυφή του βράχου με την δυσπρόσιτη παραλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η κατασκευή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από ντόπιους και επισκέπτες του Μπαλί. Το ασανσέρ που πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Κινέζο κατασκευαστή China Kaishi Group, υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε την πρόσβαση των επισκεπτών στη δυσπρόσιτη, εξωτική παραλία. Ωστόσο όπως επισημαίνει το ίδιο μέσο, οι φωτογραφίες με τις πρώτες σκαλωσιές για τα φρεάτια του ανελκυστήρα στον εμβληματικό βράχο -που έχει το παρατσούκλι «Τυραννόσαυρος Ρεξ» για το σχήμα του- έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξοργίζοντας τους ντόπιους και τους τουρίστες που λένε ότι καταστρέφει τη φυσική ομορφιά της περιοχής και επιταχύνει τη διάβρωση.

Jujur Jadi jeleek banget, jadi teringat ada bule yang bilang dia ke bali atau wisata alam Indonesia bukan untuk menikmati hotel bintang 5 atau fasilitas mewah apapun itu, tapi menikmati murni keindahan alam



Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali pic.twitter.com/jclM7WSCw6 — pendakilawas (@pendakilawas) October 27, 2025

«Είναι κρίμα που η όμορφη θέα στην παραλία Κελίνγκινγκ έχει καταστραφεί από το έργο του ανελκυστήρα», δήλωσε ο κάτοικος της περιοχής Μάντε Σεντιάνα. «Οι τουρίστες έρχονται στη Νούσα Πενίντα για να απολαύσουν την όμορφη θέα και το φυσικό τοπίο και όχι τα ανελκυστήρες». «Είναι χαζό. Οι τουρίστες έρχονται στο Μπαλί για να απολαύσουν το φυσικό του περιβάλλον επειδή οι δικές τους χώρες είναι ήδη γεμάτες με ψηλά κτίρια. Αυτό απλώς κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη», έγραψε ένας άλλος.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε οι Αρχές στο Μπαλί αποφάσισαν να «μπλοκάρουν» -προς το παρόν τουλάχιστον- την κατασκευή του γυάλινου ασανσέρ, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες του BBC από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το έργο δεν είχε λάβει τις απαραίτητες άδειες.

Άγνωστο πόσο θα κρατήσει η αναστολή

Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσο θα διαρκέσει η αναστολή, κάτοικοι κάλεσαν τις αρχές να επισκευάσουν τα υπάρχοντα σκαλοπάτια που συνδέουν τον γκρεμό με την παραλία, αντί να επενδύουν σε τέτοια «έργα ματαιοδοξίας». Το έργο του ανελκυστήρα είχε προϋπολογισμό 12 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Η κατάβαση από τον γκρεμό στην παραλία διαρκεί σήμερα από 45 έως 60 λεπτά, ενώ η επιστροφή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ώρες λόγω της απότομης ανηφόρας. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η ευκολότερη πρόσβαση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά το κολύμπι.

Αν και η παραλία Κελίνγκινγκ προσφέρει εντυπωσιακή θέα, το κολύμπι εκεί απαγορεύεται λόγω των ισχυρών κυμάτων και της στενής ακτογραμμής. Παρά τις προειδοποιήσεις, πολλοί τουρίστες αγνοούν τους κινδύνους, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά πνιγμοί και τραυματισμοί.

