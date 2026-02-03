Το ΝΑΤΟ ξεκινά στρατιωτικό σχεδιασμό για αποστολή στην Αρκτική εν μέσω διαμάχης για τη Γροιλανδία

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε στρατιωτικό σχεδιασμό για μια αποστολή Arctic Sentry, δήλωσε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου SHAPE της συμμαχίας, εν μέσω εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν κατάφεραν να ασφαλίσουν σωστά το μεγάλο νησί της Αρκτικής έναντι της Ρωσίας ή της Κίνας, έχουν πυροδοτήσει μια διαμάχη με την Κοπεγχάγη για το δανικό υπερπόντιο έδαφος και έχουν προκαλέσει εντάσεις με το ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει στρατιωτικό σχεδιασμό για μια αποστολή Arctic Sentry», δήλωσε την Τρίτη (03/02) εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου SHAPE της συμμαχίας, εν μέσω εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία. «Μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Arctic Sentry», δήλωσε ο συνταγματάρχης Martin O' Donnell, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Αρνήθηκε πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ο σχεδιασμός μόλις είχε ξεκινήσει, όπως αναφέρει το Reuters.

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να διασφαλίσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών μελών του ΝΑΤΟ που έχουν εδάφη στην Αρκτική.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν το θέμα στη συνάντησή τους στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τους κανόνες της συμμαχίας, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στρατηγός των ΗΠΑ Alexus Grynkewich, έχει την εξουσία να σχεδιάζει και να εκτελεί «δραστηριότητες ενισχυμένης επαγρύπνησης» χωρίς να χρειάζεται ομόφωνη έγκριση από τους συμμάχους.