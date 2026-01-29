Γροιλανδία: Μετά από ΗΠΑ και Δανία μιλούν και οι Ινουίτ: «Κανείς δεν την κατέχει, τη μοιραζόμαστε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για τη Γροιλανδία ως ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να αγοραστεί από την Ουάσιγκτον, ενώ η Δανία υπερασπίζεται τη νομική της κυριαρχία επί του νησιού. Για τους Ινουίτ, που ζουν εκεί εδώ και αιώνες, κανείς δεν κατέχει την αρκτική γη.

Η έννοια ότι η ιδιοκτησία είναι κάτι που μοιράζεται συλλογικά είναι κεντρικής σημασίας για την ταυτότητα των Ινουίτ, λένε οι ίδιοι, μιλώντας σε ανταποκριτή του Reuters που βρέθηκε στη Γροιλανδία. Η δική τους ιδέα για την ιδιοκτησία έχει επιβιώσει 300 χρόνια αποικιοκρατίας και έχει κατοχυρωθεί ως νόμος: Οι άνθρωποι μπορούν να κατέχουν σπίτια, αλλά όχι τη γη που βρίσκεται από κάτω τους.

Φωτό: Reuters

«Δεν μπορούμε να αγοράσουμε τη γη μας, αλλά το θέλει ο Τραμπ»

«Δεν μπορούμε καν να αγοράσουμε τη δική μας γη, αλλά ο Τραμπ θέλει να την αγοράσει - αυτό μας είναι τόσο παράξενο», τόνισε ο 74χρονος Κάαλιρακ Ρίνγκστεντ στο Καπισιλίτ, έναν μικροσκοπικό οικισμό με ξύλινα σπίτια που προσκολλώνται στην ακτή ενός φιόρδ ανατολικά της πρωτεύουσας, Νουούκ.

«Από παιδί, έχω συνηθίσει στην ιδέα ότι μπορείς μόνο να νοικιάσεις γη. Πάντα είχαμε συνηθίσει στην ιδέα ότι η γη μας ανήκει συλλογικά», σημείωσε.

Ο Ρίνγκστεντ, πρώην ψαράς και κυνηγός που γεννήθηκε στο Καπισιλίτ, μιλούσε στη μικρή εκκλησία που βρίσκεται σε έναν γκρεμό πάνω από το χωριό, προσβάσιμος μόνο μέσω μιας απότομης ξύλινης σκάλας. Τώρα ο Ρίνγκστεντ είναι ο κατηχητής του χωριού.

Είναι βαθύς χειμώνας και ο ήλιος σπάνια ανατέλλει πάνω από τα γύρω βουνά. Ο οικισμός που είναι διάσπαρτος από κάτω διαθέτει επίσης σχολείο, παντοπωλείο και οίκο παροχής υπηρεσιών όπου οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν ντους και να πλένουν ρούχα. Ένα μικρό τμήμα επειγόντων περιστατικών διαθέτει βασικά ιατρικά εφόδια. Μια αγγελία εργασίας για έναν υπάλληλο κλινικής κρεμόταν στην πόρτα.

Το Καπισιλίτ είναι ένα μέρος με απείραχτη ομορφιά και σταθερή ανάγκη για ανεφοδιασμό. Η μικρή προβλήτα είναι η σανίδα σωτηρίας, όπου το εβδομαδιαίο σκάφος φέρνει προμήθειες από το Νουούκ. Από την ίδια προβλήτα οι ψαράδες και οι κυνηγοί του οικισμού ξεκινούν να πιάσουν φώκιες, μπακαλιάρους, ιππόγλωσσες και ταράνδους.

Φωτό: Reuters

«Μπορούμε να πλεύσουμε και να πάμε οπουδήποτε»

«Πάντα είχαμε μια ελεύθερη ζωή εδώ στη φύση», δήλωσε η Χάιντι Λένερτ Νόλσο, η επικεφαλής του χωριού. «Μπορούμε να πλεύσουμε και να πάμε οπουδήποτε χωρίς περιορισμούς».

Η Γροιλανδία και ο λαός της βρέθηκαν στο παγκόσμιο προσκήνιο πέρσι, όταν ο Τραμπ επανέφερε το αίτημά του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του νησιού για την κατοχύρωση της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας αλλά και για πρόσβαση στους άφθονους ορυκτούς πόρους του.

Φωτό: Reuters

Ο Τραμπ πρόσφατα αποσύρθηκε από τις απειλές ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλάβουν το νησί με τη βία και δήλωσε ότι είχε εξασφαλίσει πλήρη και μόνιμη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία σε μια συμφωνία με το ΝΑΤΟ, μετά από επαφές που είχε με τον Μαρκ Ρούτε. Ωστόσο, πολλές από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς.

Οι ντόπιοι είπαν ότι παρακολουθούν τις ειδήσεις, αλλά δεν ήταν κάτι για το οποίο μιλούσαν πολύ.

«Οι άνθρωποι εδώ ενδιαφέρονται για την αυριανή ημέρα»

«Οι άνθρωποι εδώ ενδιαφέρονται για την αυριανή ημέρα. Υπάρχει φαγητό στο ψυγείο; Εντάξει, τότε μπορώ να κοιμηθώ λίγο περισσότερο. Αν δεν υπάρχει φαγητό, τότε θα βγω έξω και θα πιάσω ψάρια ή θα βγω έξω και θα πυροβολήσω έναν τάρανδο», δήλωσε η Βανίλα Μαθίασεν, Δανή δασκάλα στο Καπισιλίτ, η οποία έχει εργαστεί σε πόλεις και χωριά σε όλη τη Γροιλανδία εδώ και 13 χρόνια.

Ο Ούλρικ Μπλίντορφ, δικηγόρος στο Νουούκ και ιδιοκτήτης της δικηγορικής εταιρείας Inuit Law, δήλωσε ότι η Γροιλανδία, ένα αυτόνομο δανικό έδαφος, δεν είχε ιδιωτική ιδιοκτησία γης.

«Στη Γροιλανδία, δεν μπορείς να κατέχεις τη γη», είπε ο Μπλίντορφ. «Έτσι είναι από τότε που οι πρόγονοί μας ήρθαν εδώ. Σήμερα έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιείς την περιοχή όπου έχεις το σπίτι σου».

Φωτό: Reuters

«Είμαστε φύλακες, όχι ιδιοκτήτες»

Σχεδόν το 90% του πληθυσμού των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας είναι ιθαγενείς Ινουίτ, οι οποίοι κατοικούν στο νησί συνεχώς για περίπου 1.000 χρόνια.

Η Ράκελ Κρίστιανσεν, που κατάγεται από οικογένεια σαμάνων, δήλωσε ότι οι Ινουίτ θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως προσωρινούς φύλακες της γης.

«Όπως το κατανοούμε εμείς, η κατοχή γης είναι λάθος ερώτημα», είπε. «Το ερώτημα θα έπρεπε να είναι ποιος είναι υπεύθυνος για τη γη. Η γη υπήρχε πριν από εμάς και θα υπάρχει και μετά από εμάς».

Στο Καπισιλίτ υπάρχουν λιγότεροι κυνηγοί και ψαράδες τώρα, καθώς ο κόσμος κατευθύνεται στην εκπαίδευση, τις πιο τυπικές θέσεις εργασίας και τις υπηρεσίες. Έτσι, σταδιακά απομακρύνονται από τον οικισμό.

Στο σχολείο, ο Γουίλιαμ, 8 ετών, ο Μαλεράκ, 7 ετών, και η Βιόλα, 7 ετών, είναι οι μόνοι εναπομείναντες μαθητές, που μελετούν κάτω από έναν χάρτη της Γροιλανδίας που τυπώθηκε το 1954. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, κάνουν έλκηθρο. Και οι τρεις μετακομίζουν σύντομα και το σχολείο μπορεί να κλείσει.

Φωτό: Reuters

«Η Γροιλανδία είναι η γη μου»

Νέες εξοχικές κατοικίες, μερικές με υπαίθρια υδρομασάζ, έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος του κόλπου για τους πλούσιους κατοίκους του Νουούκ. Στέκονται άδειες και κλειστές τον χειμώνα.

Από έναν κοντινό γκρεμό, είναι ορατό ένα φιόρδ γεμάτο παγόβουνα. Το τοπίο θα μπορούσε να προσελκύσει τουρισμό, αλλά το χωριό δεν διαθέτει ούτε καν βασικές υποδομές.

«Υπάρχει κίνδυνος ο οικισμός να πεθάνει», δήλωσε η Νόλσο, η επικεφαλής του χωριού. «Οι άνθρωποι γερνούν».

Το Καπισιλίτ είχε κάποτε σχεδόν 500 κατοίκους στην ακμή του, δήλωσε η Κριστιάν Γιόζεφσεν, που βρίσκεται εκεί όλη τη ζωή της.

Σήμερα έχει 37 κατοίκους, είπε η ίδια. Η Γιόζεφσεν, γεννημένη το 1959, εργάζεται με δέρμα φώκιας -το πλένει, το επεξεργάζεται και το ξύνει, για να το πουλήσει στο Νουούκ για εθνικές ενδυμασίες.

«Η επεξεργασία δερμάτων φώκιας είναι πολύ δύσκολη για το σώμα», τόνισε. Αλλά αν και σχεδιάζει να συνταξιοδοτηθεί φέτος, δεν σκοπεύει να φύγει. «Μένω εδώ. Ανήκω εδώ», είπε. «Αυτή είναι η γη μου. Η Γροιλανδία είναι η γη μου».