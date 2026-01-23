Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία: «Είμαστε έτοιμοι αν επιτεθούν οι ΗΠΑ»

Οι στρατιώτες που έστειλε η Κοπεγχάγη στη Γροιλανδία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμοι για μάχη σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στο αυτόνομο δανέζικο έδαφος, σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση DR, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, δηλώνοντας ότι είχε καταλήξει σε ένα «πλαίσιο» συμφωνίας για το νησί της Αρκτικής. Πριν από αυτό, ο Τραμπ δεν είχε αποκλείσει τη χρήση βίας, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους «εθνικής ασφάλειας».



Το DR ανέφερε ότι μια δανέζικη στρατιωτική διαταγή την περασμένη εβδομάδα όριζε ότι οι στρατιώτες στη Γροιλανδία θα έπρεπε να είναι εξοπλισμένοι με πραγματικά πυρομαχικά.



Επίσης, περιγράφει μια επιχείρηση που περιλαμβάνει την πιθανότητα αποστολής επιπλέον δυνάμεων και πόρων αργότερα, αν χρειαστεί. Σύμφωνα με το DR, πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη άρχισαν να μεταφέρουν στρατιώτες και εξοπλισμό στη Γροιλανδία. Η αποστολή ήταν επίσημα μέρος της στρατιωτικής άσκησης Arctic Endurance υπό την ηγεσία της Δανίας, η οποία, σύμφωνα με την Κοπεγχάγη, θα συνεχιστεί «σε μεγάλο μέρος του επόμενου έτους».



Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν αρκετές δεκάδες στρατιώτες στη Γροιλανδία, επίσημα για να προετοιμαστούν για την άσκηση. Μερικοί έχουν ήδη αναχωρήσει, μεταξύ των οποίων μια ομάδα περίπου 15 Γερμανών και μερικοί Σουηδοί, ενώ άλλοι συνεχίζουν να φτάνουν.



Η DR ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ευρεία πολιτική υποστήριξη, τόσο από την δανέζικη κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση για να αναλάβουν τον αγώνα σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

