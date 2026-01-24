«Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο»: Το γεωγραφικό «ναυάγιο» του Λευκού Οίκου και η νέα εμμονή της Ουάσιγκτον

Η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ με τη Γροιλανδία το 2026 έχει περάσει πλέον σε άλλη διάσταση – αυτή της... επιστημονικής φαντασίας. Σε μια προσπάθεια να «γλυκάνει» το κλίμα για την αμφιλεγόμενη προσάρτηση του νησιού, ο Λευκός Οίκος και οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας επιδόθηκαν τις τελευταίες ώρες σε ένα κρεσέντο αναρτήσεων με πρωταγωνιστές πιγκουίνους, αποδεικνύοντας όμως ότι στην Ουάσιγκτον μάλλον χρειάζονται επειγόντως μαθήματα Γεωγραφίας Δημοτικού.

Το viral λάθος: Πιγκουίνοι στη Γροιλανδία;

Όλα ξεκίνησαν τη νύχτα της Παρασκευής, όταν ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου ανέβασε μια φωτογραφία που έκανε τους χρήστες του X (πρώην Twitter) να τρίβουν τα μάτια τους. Στην εικόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ βαδίζει αγέρωχος στους πάγους της Γροιλανδίας κρατώντας από το χέρι έναν πιγκουίνο, ο οποίος με τη σειρά του κρατά την αμερικανική σημαία. Η λεζάντα; «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Το πρόβλημα; Στο Βόρειο Ημισφαίριο (και προφανώς στη Γροιλανδία) δεν υπήρξαν ποτέ πιγκουίνοι. Τα συμπαθή πτηνά ζουν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο και την Ανταρκτική.

Η «επιδημία» εξαπλώθηκε στο Πεντάγωνο και το Homeland Security

Το λάθος δεν περιορίστηκε στον Λευκό Οίκο. Η «γραμμή» φαίνεται πως δόθηκε σε όλα τα επίπεδα. Το Πεντάγωνο δημοσίευσε φωτογραφία με στρατιώτες να κρατούν πιγκουίνους από το χέρι στους πάγους, με το σύνθημα: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο».

Την ίδια ώρα το Homeland Security, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ προχώρησε σε μια πιο σκοτεινή ανάρτηση, ανεβάζοντας ένα βίντεο που ειρωνεύεται τους μετανάστες, παραλληλίζοντάς τους με έναν «μοναχικό πιγκουίνο» που προσπαθεί να εισβάλει σε ξένο έδαφος.

Americans have always known “why” pic.twitter.com/dcQNCtkNKk — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

«Πάρτι» στο X: «Θέλει να κατακτήσει και την Ανταρκτική;»

Όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες των social media δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Το hashtag #PenguinGate έγινε αμέσως trend, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή:

«Λάθος ημισφαίριο, κ. Πρόεδρε! Οι πιγκουίνοι ζουν στον Νότο, οι πολικές αρκούδες στον Βορρά», έγραψε ένας χρήστης.

«Μήπως μετά τη Γροιλανδία ο Τραμπ σχεδιάζει να αγοράσει και την Ανταρκτική και απλώς μπερδεύτηκε;», αναρωτήθηκε ένας άλλος.

Πολλοί χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να αντικαταστήσουν τον πιγκουίνο με μια πολική αρκούδα που... κυνηγά τον Αμερικανό Πρόεδρο στους πάγους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του Δανού βουλευτή και προέδρου της Αμυντικής Επιτροπής, Ράσμους Γιάρλοβ, ο οποίος σχολίασε καυστικά:

«Το μήνυμα από τον Λευκό Οίκο είναι σαφές: Ο Τραμπ ανήκει στη Γροιλανδία όσο και οι πιγκουίνοι!»

Η ουσία πίσω από το τρολάρισμα

Πέρα από το γεωγραφικό ατόπημα, η κίνηση αυτή αντανακλά την επικοινωνιακή πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ειδικά μετά τις εντάσεις στο Νταβός. Ωστόσο, η χρήση των πιγκουίνων ως συμβόλων «αποδοχής» ή «ειρωνείας» για τους μετανάστες δείχνει μια διοίκηση που επιλέγει την πόλωση ακόμα και μέσω... καρτουνίστικων αναρτήσεων.