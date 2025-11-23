Το νέο Ford Ranger PHEV κατακτά την κορυφαία διάκριση International Pick-up Award

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που το νέο Ford Ranger PHEV απέσπασε το International Pick-up Award 2026/27», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro Europe. «Μετά τη διάκριση του Ford Ranger το 2024, εκτιμούμε ιδιαίτερα την αναγνώριση της κριτικής επιτροπής για το εξηλεκτρισμένο plug-in υβριδικό μοντέλο, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή αριστεία και το καινοτόμο πνεύμα που χαρακτηρίζουν τη σειρά Ranger».

Γιατί ξεχώρισε το Ranger PHEV

Το Ranger PHEV απέσπασε τη διάκριση μετά από αυστηρές δοκιμές στον δρόμο και εκτός δρόμου στη Βουλγαρία, από μια 23μελή κριτική επιτροπή έμπειρων δημοσιογράφων αυτοκινήτου. Οι κριτές τόνισαν ότι εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι συνδυάζει υβριδική αποδοτικότητα και οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ, τη ρυμούλκηση ή τις ικανότητες εκτός δρόμου.

Ο Jarlath Sweeney, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής IVOTY και IPUA, εξήρε το Ranger PHEV για την «εξαιρετική, κορυφαία στην κατηγορία απόδοση που συνδυάζεται με μεγαλύτερη οικονομία και χαμηλότερο κόστος καυσίμου στις καθημερινές μετακινήσεις».

Η δύναμη στα χέρια σας

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Ranger PHEV είναι το Pro Power Onboard, που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα ενέργειας για την τροφοδοσία εργαλείων και ηλεκτρικών συσκευών, επιτρέποντας τη συνέχιση των εργασιών οπουδήποτε, χωρίς ξεχωριστή γεννήτρια. Το Pro Power Onboard είναι ακόμη ένα στοιχείο του Ranger, σχεδιασμένο για να απλουστεύει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Χτίζοντας μια κληρονομιά

Η τελευταία γενιά του Ranger είναι αποτέλεσμα πολυετούς εξέλιξης και αξιοποιεί δεκαετίες τεχνογνωσίας της παγκόσμιας ομάδας μηχανικών της Ford. Κατασκευάζεται και πωλείται σε όλο τον κόσμο, ενώ η συνεχής βελτίωσή του είναι ένας από τους λόγους που το έχουν καταστήσει το πιο δημοφιλές pick-up στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια.