Το νέο Jeep Compass στη Βελμάρ

Η Jeep Βελμάρ παρουσιάζει το νέο Jeep Compass, το C-SUV που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονη σχεδίαση και πρόταση απόκτησης από 36.190€, προνομιακό επιτόκιο 4,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο Compass επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες της κατηγορίας, απευθυνόμενο τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες που αναζητούν ένα σύγχρονο SUV με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, συνδεσιμότητας και ευελιξίας για κάθε μετακίνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην τεχνολογία και την ασφάλεια, με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, εξελιγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ψηφιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας. Το νέο Jeep Compass είναι διαθέσιμο στις εκθέσεις της Jeep Βελμάρ με τιμή από 36.190 ευρώ, προνομιακό επιτόκιο 4,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση απόκτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις εκθέσεις της Jeep Βελμάρ για να γνωρίσουν από κοντά το νέο μοντέλο, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκδόσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και να προγραμματίσουν test drive. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Jeep Compass: https://jeep-velmar.gr/.