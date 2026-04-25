H αναμέτρηση που έγινε φαρσοκωμωδία: Όταν όλοι προσπαθούσαν να σκοράρουν… λάθος

Υπάρχουν παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και υπάρχουν παιχνίδια που καταρρέουν από την ίδια τους τη λογική. Σε ένα πρωτάθλημα της Αφρικής τη δεκαετία του ’90, συνέβη κάτι που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.



Λόγω ενός ιδιόμορφου κανονισμού, μια ομάδα είχε συμφέρον να μην κερδίσει. Συγκεκριμένα, αν το αποτέλεσμα διαμορφωνόταν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, θα είχε καλύτερη θέση στη βαθμολογία.



Έτσι, οι παίκτες βρέθηκαν μπροστά σε ένα δίλημμα: να παίξουν κανονικά ή να προσπαθήσουν να «ελέγξουν» το αποτέλεσμα.



Όταν το ποδόσφαιρο χάνει κάθε λογική



Σε κάποια φάση, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Οι παίκτες άρχισαν να επιτίθενται στη δική τους εστία για να πετύχουν αυτογκόλ, ενώ οι αντίπαλοι προσπαθούσαν να τους σταματήσουν.



Το γήπεδο μετατράπηκε σε χάος. Παίκτες έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς σαφή στόχο, ενώ οι θεατές δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει.



Το περιστατικό έγινε παγκόσμιο θέμα και ανάγκασε τις διοργανώτριες αρχές να αλλάξουν κανονισμούς, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά τέτοια αλλοίωση της ουσίας του παιχνιδιού.