Το παιδί θαύμα της ραπτικής: Ο 10χρονος Μαξ Αλεξάντερ με δική του συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας

Ο μαθητής της δ' δημοτικού Μαξ Αλεξάντερ άρχισε να ράβει και να σχεδιάζει όταν ήταν 4 ετών και παρουσίασε για πρώτη φορά τη συλλογή Max Alexander Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027 στο Palais Garnier του Παρισιού στις 3 Μαρτίου. Η παρουσίαση έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τα 10α γενέθλιά του, καθιστώντας τον, τον νεότερο σχεδιαστή που έχει παρουσιάσει συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το CBS LA και το Vogue France.



Η βιώσιμη συλλογή των 15 looks εμπνεύστηκε από τα λουλούδια, όπως δήλωσε το παιδί-θαύμα της ραπτικής στο PEOPLE.

«Κατασκευάστηκαν κατά 90% από βιώσιμα υλικά και εμπνεύστηκαν από λουλούδια! Χρησιμοποίησα αποθέματα, πλεονάσματα, ανακυκλωμένες τσάντες και βιοδιασπώμενα υφάσματα», λέει ο Αλεξάντερ, προσθέτοντας ότι η ιστορική συλλογή prêt-à-porter «μου πήρε περίπου έξι μήνες για να ολοκληρωθεί».

Μεταξύ των ανακυκλωμένων δημιουργιών ήταν ένα φόρεμα με κορσέ φτιαγμένο από γαλλικό στρατιωτικό αλεξίπτωτο και ένα vintage σάρι που ο σχεδιαστής «ανασχεδίασε», σύμφωνα με το Instagram του, το οποίο διαχειρίζεται η μητέρα του, Σέρι Μάντισον.



Ο Αλεξάντερ - ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης σε ηλικία 8 ετών το 2024 - «ήταν πολύ χαρούμενος» καθώς έβλεπε τα σχέδιά του να ζωντανεύουν στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, εξηγεί, προσθέτοντας ότι όλη η εμπειρία «ήταν ένα όνειρο!»

«Είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να παρουσιάσω τα σχέδιά μου στον κόσμο», προσθέτει, «και ίσως να ενθαρρύνω τον κόσμο να σκεφτεί την επαναχρησιμοποίηση και να μην αγοράζει τόσο πολύ fast fashion».



Σε μια ανάρτηση στο Instagram όπου ανακεφαλαιώνει την εμπειρία του, ο Alexander δήλωσε ότι είναι «ευγνώμων σε όσους πίστεψαν σε αυτόν από την αρχή».

Instagram

Ο σχεδιαστής, ο οποίος έγινε διάσημος πριν από αρκετά χρόνια, δήλωσε στο PEOPLE το 2023 ότι πιστεύει ότι σε μια προηγούμενη ζωή ήταν ο Guccio Gucci, ιδρυτής του ομώνυμου οίκου μόδας. «Πραγματικά ήμουν», είπε ο τότε 7χρονος λίγο μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για τον νεότερο σχεδιαστή μόδας που παρουσίασε συλλογή σε πασαρέλα.



Εκείνη την εποχή, ο ανερχόμενος σχεδιαστής είχε ήδη δημιουργήσει περισσότερα από εκατό σχέδια, είχε πουλήσει τα έργα του διεθνώς, είχε διοργανώσει τις δικές του επιδείξεις μόδας και είχε αναλάβει ακόμα και την παραγγελία ενός ρούχου για τη Σάρον Στόουν.

«Το μόνο που θέλει είναι να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους»

«Είναι τόσο αφοσιωμένος σε αυτό και διασκεδάζει τόσο πολύ. Το στούντιό του είναι πραγματικά το μέρος όπου νιώθει ευτυχισμένος, ακόμα και όταν απλά παίζει με τα υλικά», είπε η Μάντισον στο PEOPLE για τον γιο της εκείνη την εποχή. «Τα πρώτα ένα-δύο χρόνια, λέγαμε: «Λοιπόν, αύριο θα γίνει μάγειρας». Αλλά απλά έμεινε».



«Αυτό που πραγματικά με εντυπωσιάζει είναι η αφοσίωση ενός τόσο μικρού παιδιού και το αληθινό του πάθος να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν όμορφοι, κάτι που μας λέει από τότε που ήταν 4 ετών», συνέχισε.



Την ίδια στιγμή, η Μάντισον αποκάλυψε ότι δεν είναι οι επιδείξεις μόδας ή τα ρεκόρ Γκίνες που την κάνουν πιο περήφανη για τον γιο της - «είναι η χρυσή του καρδιά». «Ό,τι κάνει, το κάνει με σκοπό να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Ο μοναδικός του στόχος με αυτά τα φορέματα είναι να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν όμορφοι, το λέει συνέχεια».

Όσον αφορά το μέλλον του, ο Αλέξάντερ λέει στο PEOPLE ότι «θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα!» Αλλά όχι για πολύ.



Στη συνέχεια, ο νεαρός καλλιτέχνης λέει ότι «θα ήθελε να αρχίσει να δουλεύει πάνω σε μερικές νέες ιδέες που έχει και ελπίζει να συνεχίσει να παρουσιάζει τις συλλογές του σε όλον τον κόσμο».