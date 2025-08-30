Το πιο ασυνήθιστο ακίνητο πωλείται στη Σκωτία: Κάστρο με δικό του τρένο και δώρο τίτλο Βαρώνου

Ένα σκωτσέζικο κάστρο με τη δική του σιδηροδρομική γραμμή πωλείται για πάνω από 3 εκατομμύρια λίρες. Οι αγοραστές έχουν επίσης την ευκαιρία να αποκτήσουν τον τίτλο της Βαρωνίας του Ayton, ο οποίος χρονολογείται από το 1324.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βαρωνικά κάστρα της Σκωτίας βγήκε στην αγορά. Το τεράστιο κτήμα με τα 17 υπνοδωμάτια διαθέτει τη δική του σιδηροδρομική γραμμή στενού εύρους, απέραντους χώρους και πωλείται με τιμή εκκίνησης προσφορών άνω των 3,25 εκατομμυρίων λιρών.

Κάστρο βαρωνικού τύπου

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dailyrecord.co.uk, το Κάστρο Ayton, κοντά στο Eyemouth στην ακτή του Berwickshire, έχει χαρακτηριστεί ως το «πιο εκλεκτό βαρωνικού τύπου κτίριο» της χώρας και είναι μία από τις δύο μόνο δομές του είδους του που σχεδιάστηκαν από τον αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα James Gillespie Graham.

Χτισμένο γύρω από έναν μεσαιωνικό πύργο, το μεγαλοπρεπές ακίνητο συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά με τις εκτεταμένες σύγχρονες δυνατότητες. Το κτήμα εκτείνεται σε πάνω από 160 στρέμματα και περιλαμβάνει επίσημους κήπους, πάρκο, δάσος και έναν περιστεριώνα του 16ου αιώνα σε σχήμα κυψέλης, σύμφωνα με την εφημερίδα Scottish Daily Express.

Ο σύμβουλος ακινήτων James Denne της GSC Grays, που διαφημίζει το κάστρο, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εμβληματικό σκωτσέζικο κάστρο με γη, εκτεταμένες δευτερεύουσες κατοικίες και απεριόριστες δυνατότητες.

Αχανείς εκτάσεις

«Το Κάστρο Ayton βρίσκεται σε 160,56 στρέμματα υπέροχης σκωτσέζικης εξοχής στα Borders και αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα βαρωνικού τύπου αρχιτεκτονικής, ενώ διαθέτει περιστεριώνα του 16ου αιώνα σε σχήμα κυψέλης ανάμεσα σε αναβαθμίδες κήπων, πάρκο και όμορφο δάσος, τα οποία μαζί συμβάλλουν εξαιρετικά στην τοπική γραφική περιοχή».

Το ακίνητο διαθέτει 17 υπνοδωμάτια, τρεις αίθουσες υποδοχής διακοσμημένες με περίτεχνες γυψοσανίδες του 17ου αιώνα, καθώς και ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι με κουζινάκι και χώρο φαγητού.

Πέρα από τους μεγαλοπρεπείς εσωτερικούς χώρους, το κτήμα υποστηρίζει επίσης μια επιτυχημένη επιχείρηση στάβλων που βρίσκεται σε μια διώροφη αυλή με τρία διαμερίσματα.

Μια σπάνια ευκαιρία για τους αγοραστές είναι η δυνατότητα να αποκτήσουν την ίδια τη Βαρωνία του Ayton, η οποία χρονολογείται από το 1324. Ο σημερινός βαρόνος είναι ο Ian Liddell-Grainger, πρώην βουλευτής και τρίτος ξάδελφος του Βασιλιά Καρόλου.

Η διακόσμηση που εντυπωσίασε τον Mark Twain

Ο εσωτερικός χώρος του Κάστρου Ayton διακοσμήθηκε από τους Bonnar και Carfrae, τους τότε κορυφαίους σχεδιαστές της Σκωτίας. Το έργο τους άφησε μια διαρκή εντύπωση στον Αμερικανό συγγραφέα Mark Twain, ο οποίος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το τζάκι της τραπεζαρίας κατά την επίσκεψή του το 1873, που το αγόρασε.

Το τζάκι εκτίθεται σήμερα στο Mark Twain House and Museum στο Hartford του Κονέκτικατ.

Κάστρο με δικό του σιδηρόδρομο

Το πιο ασυνήθιστο χαρακτηριστικό του κάστρου είναι η σιδηροδρομική του γραμμή. Εγκατεστημένη από τους σημερινούς ιδιοκτήτες, διαθέτει πλήρη εξοπλισμό, όπως αποβάθρα, εκδοτήριο εισιτηρίων, υπόστεγο μηχανών και ξυλουργείο, και έχει αποδειχθεί μια δημοφιλής προσθήκη για γάμους και εκδηλώσεις.

Οι χώροι διαμονής στο κάστρο είναι εκτεταμένοι. Ο πρώτος όροφος προσφέρει δώδεκα υπνοδωμάτια και έξι μπάνια, με τέσσερα επιπλέον υπνοδωμάτια και δύο μπάνια στον δεύτερο όροφο.

Η πτέρυγα της οικογένειας βρίσκεται στο νότιο άκρο του κάστρου, με τους χώρους υπηρεσίας και μια αυλή στα βόρεια. Τα κατώτερα επίπεδα και το υπόγειο περιλαμβάνουν μια πρώην αίθουσα υπηρετών, αποθήκες και επιπλέον καταλύματα γύρω από μια αυλή υπηρεσίας.

Από την αγορά του ακινήτου το 2014, οι σημερινοί ιδιοκτήτες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μερικής ανακαλωδίωσης, της αναδιαμόρφωσης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και της ανακαίνισης πολλών από τις κύριες αίθουσες.

Το κάστρο βρίσκεται μόλις τρία χιλιόμετρα από την ακτή του Berwickshire και λιγότερο από έξι μίλια από τα αγγλικά σύνορα, κοντά στο χωριό Ayton.

Το Κάστρο Ayton πωλείται μέσω του γραφείου GSC Grays Alnwick, με τιμή εκκίνησης προσφορών άνω των 3.250.000 λιρών.