Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ράλλυ Κρήτης 2026

Τρεις αγώνες περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα του Κυπέλλου Ράλλυ Κρήτης του 2026.

Η «εκκίνηση» του θεσμού θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου με το 15ο Μίνι Ράλλυ Χανίων, με το Ράλλυ Σπριντ Αρκάδι να είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτος και τελευταίος γύρος του Κυπέλλου Ράλλυ Κρήτης θα είναι το 47ο Ράλλυ Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του θεσμού απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:

• Μίνι Ράλλυ Χανίων (25-26 Απριλίου)

• Ράλλυ Σπριντ Αρκάδι (26-27 Σεπτεμβρίου)

• Ράλλυ Κρήτης (24-25 Οκτωβρίου)