Το πρόσωπο του ανασχηματισμού είναι ο Παύλος Μαρινάκης

Δεν είναι στα πρόσωπα του ανασχηματισμού αλλά είναι «το πρόσωπο του ανασχηματισμού».

Για τον Παύλο Μαρινάκη ο λόγος που παρέμεινε αμετακίνητος αφού η δυστοκία για την οποία έγραψε ο FLASH ως προς την εξεύρεση του προσώπου που θα πήγαινε στη θέση του, αποδείχθηκε τελικά ισχυρότερη από τη βούληση της πρωθυπουργικής έδρας να κάνει μία τόσο σημαντική αλλαγή.

Και πάμε να τα δούμε από την αρχή:

Προφανές ότι το κυβερνητικό ρεπορτάζ δεν ξύπνησε το πρωί του Σαββάτου βλέποντας το ίδιο «όνειρο» για τη μετακίνηση του κ. Μαρινάκη στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Προφανές ότι η πρωθυπουργική έδρα δεν είχε έτοιμη τη λύση για τον αντικαταστάτη του.

Προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε άλλο παρά χάρηκε που διάβασε από την άλλη άκρη του ημισφαιρίου σενάρια για ευρύτερες αλλαγές και στο Μέγαρο Μαξίμου.

Προφανές ότι οι ισορροπίες στο Μαξίμου, ενώ έχει αρχίσει να «τρέχει» ο εκλογικός σχεδιασμός είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και εύκολα διαταράσσονται ακόμα και στο άκουσμα πληροφοριών, «πληροφοριών» και σεναρίων.

Προφανές - τέλος - ότι ο Βόρειος τομέας όπου ο κ. Μαρινάκης θα πολιτευθεί για πρώτη φορά, εάν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τις κάλπες, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όπως άλλωστε και ο Νότος με τον κ. Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ.