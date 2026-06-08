Δυστοκία για τον διάδοχο του Μαρινάκη - Σήμερα αποφασίζει ο Μητσοτάκης, τα ραντεβού και τα σενάρια

Με τη σημερινή επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργική έδρα από το ταξίδι – αστραπή στη Βοστώνη ο χρόνος μετρά αντίστροφα, προκειμένου να κλειδώσουν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, που προκαλεί ως ένα βαθμό η μετακόμιση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Πειραιώς, ώστε να αναλάβει Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξάλλου, όπως σας ενημέρωσε εγκαίρως ο FLASH, τόσο η επιλογή Κυρανάκη, όσο και η αντίστοιχη του Παύλου Μαρινάκη, που ακούστηκε έντονα τις τελευταίες ώρες ότι είναι ο εκλεκτός του πρωθυπουργού να αναλάβει το κομβικό χαρτοφυλάκιο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, που έχει ως τελικό στόχο να διαμορφώσει την εκλογική διάταξη μάχης του κυβερνώντος κόμματος εν όψει μιας άκρως απαιτητικής αναμέτρησης, που λίγες ομοιότητες έχει με τις προηγούμενες δύο, ήτοι του 2019 και του 2023.

Όλα ανοιχτά όσο δεν βρίσκεται αντικαταστάτης

Έως ότου οριστικοποιηθούν οι πρωθυπουργικές αποφάσεις, είναι σαφές ότι η οργιάζουσα ονοματολογία του τελευταίου διημέρου δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το Μέγαρο Μαξίμου εξού και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή από την αντίπερα ακτή του Ατλαντικού να διοχετευθεί η προχθέσινη διαρροή…προς πάσα κατεύθυνση ότι αφενός «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση» και αφετέρου ότι «ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει από τη Δευτέρα με τις αποφάσεις να ανακοινώνονται την Πέμπτη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH ο κ. Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει προς τους συνεργάτες του, αλλά και ενδιαφερόμενους ότι θα ανακοινώσει τις οριστικές επιλογές του τις επόμενες ώρες, ακόμη και εντός της ημέρας, χωρίς, βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να μείνουν ανοιχτά ..κουτάκια έως την Τετάρτη, οπότε και συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, που αναμένεται να εκλέξει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη νέο Γραμματέα του κόμματος.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH, η επιχείρηση εξεύρεσης του αντικαταστάτη του Παύλου Μαρινάκη στο νευραλγικό πόστο της εκπροσώπησης της κυβέρνησης εξελίσσεται σε μία πολύ απαιτητική διαδικασία, εξού και την ώρα, που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν μπορούσε να θεωρηθεί «κλειδωμένη» η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Τα ραντεβού Μητσοτάκη - Θεοδωρικάκου και το σενάριο για τον Άκη Σκέρτσο

Εάν, πάντως, επιβεβαιωθεί η μετακίνηση του κ. Μαρινάκη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ένα από τα σενάρια, που έχουν πέσει στο πρωθυπουργικό τραπέζι είναι η μετακίνηση του Τάκη Θεοδωρικάκου από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Μέγαρο Μαξίμου σε θέση Υπουργού Επικρατείας, προκείμενου να αναλάβει μεταξύ άλλων την ευθύνη του επικοινωνιακού συντονισμού του κυβερνητικού κέντρου. Σε μία τέτοια περίπτωση θα αναζητηθεί ένα πρόσωπο, που θα αναλάβει τοι ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο FLASH είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο πρωθυπουργός έχει κάνει παραπάνω από ένα ραντεβού με τον σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης, όπου κατά πληροφορίες έχει τεθεί το ζήτημα της πολιτικής και οργανωτικής ανάταξης της Νέας Δημοκρατίας καθ' οδόν προς τις κάλπες. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ακουστεί το όνομα της εκπροσώπου τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, αλλά και αυτά των Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, αλλά και του Τάσου Χατζηβασιλείου, του οποίου η υπόθεση σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βαίνει προς αρχειοθέτηση. Πάντως, μία από τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες, που διακινήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο κυβερνητικό παρασκήνιο – αν και ανεπιβεβαιώτη προς το παρόν – ήταν και αυτή, που φέρνει στη θέση του Τάκη Θεοδωρικάκου στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί και στο παρελθόν για παραγωγικό Υπουργείο.

Επίσης και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, ορισμένα κυβερνητικά στελέχη πρότειναν για τη θέση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, ένα..παλιό γνώριμο των briefing, τον Θεόδωρο Ρουσσόπουλο, σενάριο, πάντως, που δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Επιπλέον, μένει ανοιχτό κατά πόσον το πρόσωπο, που θα επιλεγεί για διάδοχος του Παύλου Μαρινάκη είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, ως εκ τούτου, χρειαστεί να αποχωρήσει από το Μέγαρο Μαξίμου άμα τη προκήρυξη των εκλογών.

Ακόμη μία θέση, που αναμένεται να πληρωθεί με τις ανακοινώσεις της Πέμπτης είναι αυτή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Τις τελευταίες ώρες έχουν ακουστεί τα ονόματα του Γιώργου Αμυρά, του Μάξιμου Σενετάκη, του Διονύση Σταμενίτη, του Θανάση Ζεμπίλη, της Χριστίνας Αλεξοπούλου και της Μαρίας Ελένη Σουκούλη. Τέλος, τις προηγούμενες ώρες είχε συζητηθεί εντόνως η επιστροφή του Τάσου Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να αναλάβει την αποστολή της προετοιμασίας της Ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Μάλιστα, ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος άφηνε να εννοηθεί ότι στο τέλος της ημέρας δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σε σχέση με αυτές, που συζητούνται τις τελευταίες ώρες, κάτι, που συναρτάται ευθέως με τον διάδοχο του Παύλου Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πάντως, οι κυοφορούμενες αλλαγές, αλλά και η συγκεκριμένη ονοματολογία δημιουργούν σε έμπειρα «γαλάζια» στελέχη την εντύπωση ότι το Μέγαρο Μαξίμου αφήνει ορθάνοιχτο τοτε ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες στο πρώτο μισό του Φθινοπώρου, κάτι, ωστόσο, που θα ξεκαθαρίσει περί τα τέλη Αυγούστου και είναι συνισταμένη παραγόντων, όπως οι προοπτικές της Οικονομίας, οι νέες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα, αλλά και η αντιπυρική περίοδος.