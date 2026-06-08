Θέμα ωρών ο κυβερνητικός ανασχηματισμός - Προς παραμονή στη θέση του εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης

Όπως είχε γράψει το πρωί ο FLASH, o Kυριάκος Μητσοτάκης ίσως και να μην περίμενε την Πέμπτη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και όπως όλα δείχνουν ο ανασχηματισμός είναι θέμα λίγων ωρών και θα ανακοινωθεί πιθανότατα σήμερα.

Οι αλλαγές θα αφορούν στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών αλλά και στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά και όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού Εκπροσώπου παρά τα σενάρια και τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης είχε παραπέμψει στις αποφάσεις του πρωθυπουργού αποφεύγοντας κάθε σχόλιο για τα σενάρια που τον ήθελαν να μετακινείται στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Με το όνομά του Γιώργου Κώτσηρα να είναι ένα από αυτά που ακούγονται ως πιθανά για τη θέση του κ. Κυρανάκη.

Η επιχείρηση εξεύρεσης του αντικαταστάτη του Παύλου Μαρινάκη στο νευραλγικό πόστο της εκπροσώπησης της κυβέρνησης, όπως έγραψε ο FLASH, ήταν εξ' αρχής ένας δύσκολος γρίφος για την πρωθυπουργική έδρα και τίποτε δεν θεωρούνταν δεδομένο μέχρι την εξεύρεση του κατάλληλου προσώπου που θα αναλάβει την επικοινωνία της κυβέρνησης.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει να παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ενώ μια ημέρα νωρίτερα προηγείται η συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Επιτροπής που θα επικυρώσει την εκλογή του κ. Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος.