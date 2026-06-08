ΕΛΑΣ: «Ανακύκλωση του ασήμαντου» ο ανασχηματισμός – Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στον σημερινό ανασχηματισμό ασκεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από τον κλοιό της φθοράς και των σκανδάλων» και χαρακτηρίζοντας τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ως «βραβείο ανακύκλωσης του ασήμαντου», αλλά και «βραβείο πολιτικού κυνισμού».



Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ενόψει εκλογών «αναβαθμίστηκε» πρόσωπο που είχε αναφερθεί στην Εξεταστική για τα Τέμπη, ενώ γίνεται αναφορά και στην αύξηση του αριθμού των υπουργών καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων, με το κόμμα να μιλά για «την πιο ακριβή κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης».



Η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταλήγει με ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, κάνοντας λόγο για «πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα πιο αναποτελεσματική και πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από τον κλοιό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαιούται βραβείο ανακύκλωσης του ασήμαντου. Δικαιούται όμως ταυτόχρονα και βραβείο πολιτικού κυνισμού. Ο πρωθυπουργός, ενόψει εκλογών, όχι μόνο αναβάθμισε τον άνθρωπο που χαρακτήρισε "γουρλίδικη" την Εξεταστική για τα Τέμπη, αλλά αύξησε ακόμη περισσότερο και τον αριθμό των υπουργών του. Αν δε, συνυπολογίσουμε και τις στρατιές των μετακλητών που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, τότε έχουμε με βεβαιότητα και την πιο "ακριβή" κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίος στις κάλπες».