Στον Χατζηνικολάου με όλες τις εκκρεμότητες κλεισμένες

Στον Νίκο Χατζηνικολάου θα μιλήσει την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη - την πρώτη έπειτα από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού - και αφού προηγουμένως έχει κλείσει όλες τις δικές του εκκρεμότητες με τον ανασχηματισμό.

Τούτο σημαίνει πως μέσα στις επόμενες ώρες ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να κλείσει όλα τα «κουτάκια» του υπουργικού συμβουλίου ξεπερνώντας και τις διάφορες δύσκολες καραμπόλες που προκαλεί η ενδεχόμενη μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη.

Την Τετάρτη το απόγευμα συνεδριάζει η νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ προκειμένου να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Αλλά αυτό δε σημαίνει πως εάν ο κ. Μητσοτάκης κλείσει τις κυβερνητικές εκκρεμότητες μπορεί να... περιμένει μέχρι την Πέμπτη.

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχει ούτως ή άλλως μεγάλη κινητικότητα, τα τηλέφωνα υπουργών και βουλευτών έχουν «ανάψει» και τα ονόματα για το τι θα γίνει με τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου πηγαινοέρχονται με ραγδαιότητα.

Οπότε, λογικό θα είναι ο πρωθυπουργός να δώσει το «πράσινο φως» για τις ανακοινώσεις ακόμα και νωρίτερα από την Πολιτική Επιτροπή εάν το κυβερνητικό παζλ συμπληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.