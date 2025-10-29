Το Ρέικιαβικ βυθίστηκε στο χιόνι - Ιστορικό ρεκόρ από το 1921 στην Ισλανδία

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου σημειώθηκε η μεγαλύτερη χιονόπτωση που έχει καταγραφεί ποτέ τον Οκτώβριο στο Ρέικιαβικ. Μάλιστα, ο καιρός διέψευσε ακόμα και τις πλέον δυσοίωνες μετεωρολογικές προγνώσεις. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ιστοσελίδα ruv.is, πολλοί οδηγοί αιφνιδιάστηκαν και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους, πολλά από τα οποία δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένα για χειμερινές συνθήκες.



Την Τρίτη, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ξεκίνησαν οι εργασίες αποχιονισμού των κύριων οδών και των πεζοδρομίων. Οι εργασίες αυτές συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η χιονόπτωση παρέμεινε έντονη.

Έχουν εκδοθεί κίτρινες προειδοποιήσεις για τις καιρικές συνθήκες στην πρωτεύουσα, το νότο και το Faxaflói. Οι Αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις καιρικές προβλέψεις.

Όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, η Icelandair ακύρωσε την Τρίτη όλες τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μετά το μεσημέρι, ενώ οι πτήσεις των ξένων αεροπορικών εταιρειών από και προς το αεροδρόμιο του Κεφλαβίκ λειτουργούσαν σε μεγάλο βαθμό, αν και με κάποιες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Óli Þór Árnason, το χειρότερο φαίνεται να έχει περάσει: τα φαινόμενα εξασθένησαν σημαντικά από αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν προς το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, οπότε και η χώρα η χώρα αναμένεται να αφήσει πίσω της μια από τις πιο χιονισμένες ημέρες του ισλανδικού φθινοπώρου.