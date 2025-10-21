Σε ποια χώρα εμφανίστηκαν κουνούπια για πρώτη φορά στα χρονικά - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγούν τα κουνούπια σε χώρες όπου μέχρι πρότινος δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ. Για πρώτη φορά στα χρονικά, κουνούπια εμφανίστηκαν στην Ισλανδία, η οποία λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας έγινε πιο φιλόξενη για τα συγκεκριμένα έντομα.



Μέχρι τώρα, η Ισλανδία ήταν ένα από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες προβλέπουν εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα της χώρας.



Ωστόσο η Ισλανδία θερμαίνεται με τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν εντοπιστεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο, αναφέρει ο Guardian. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέτος εντοπίστηκαν αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti) και στο Κεντ ανακαλύφθηκε το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus). Πρόκειται για χωροκατακτητικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός τσικουνγκούνια και ο ιός Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα εκεί. Αναγνώρισε ο ίδιος τα έντομα αφού του τα έστειλε ένας πολίτης. Όπως είπε: «Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kiðafell, Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό».

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις ισλανδικές συνθήκες καταφεύγοντας τον χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.



Ο Björn Hjaltason ήταν αυτός που εντόπισε τα κουνούπια και δημοσίευσε σχετικά στην ομάδα του Facebook «Insects in Iceland». «Το σούρουπο στις 16 Οκτωβρίου, είδα μια παράξενη μύγα σε μια κορδέλα κόκκινου κρασιού», σχολίασε ο Björn, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύει έντομα. «Αμέσως υποψιάστηκα τι συνέβαινε και μάζεψα γρήγορα το έντομο. Ήταν θηλυκό».



Έπιασε άλλα δύο και τα έστειλε στο επιστημονικό ινστιτούτο όπου ταυτοποιήθηκαν.