Γιατί είναι είδηση ότι χιόνισε στο όρος Φούτζι

Η κορυφή του όρους Φούτζι καλύφθηκε με χιόνι. Κι αν αναρωτηθεί κανείς γιατί αυτό αποτελεί είδηση, η απάντηση είναι ότι η χιονόπτωση στο ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας αποδεικνύει το πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει το περιβάλλον.

Στην κορυφή του όρους Φούτζι έπεσε χιόνι για πρώτη φορά αυτόν τον χειμώνα την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, 21 ημέρες αργότερα από τον μέσο όρο από την έναρξη της τήρησης αρχείων το 1894, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.



Η φετινή χιονόπτωση ήρθε δύο εβδομάδες νωρίτερα από το 2024, όταν το χιόνι κάλυψε την εμβληματική κορυφή του βουνού, σε ύψος 3.776 μέτρων, μόλις στις 7 Νοεμβρίου. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί το αρνητικό ρεκόρ χιονόπτωσης, από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία.



Το ιερό βουνό είναι ένα από τα διαχρονικά σύμβολα της Ιαπωνίας - η χιονισμένη κορυφή του έχει εμπνεύσει μερικά από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης της Ιαπωνίας, όπως το έργο του Κατσουσίκα Χοκουσάι «Το Μεγάλο Κύμα στην Καναγκάβα», το οποίο μάλιστα απεικονίζεται στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματος των 1.000 γιεν.



Ενώ οι πρώτες χιονοπτώσεις στο Φούτζι έφτασαν αργότερα τα τελευταία χρόνια, η αιτία ήταν αβέβαιη, είχε δηλώσει στο Reuters πέρυσι ο Mamoru Matsumoto του Αστεροσκοπείου Κόφου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.



Η Ιαπωνία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον Αύγουστο, όταν έφτασε τους 41,8 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Ισεσάκι, βορειοδυτικά του Τόκιο.



Η πρώτη χιονόπτωση στο Φούτζι ορίζεται ως το πρώτο σημείο μετά το καλοκαίρι, κατά το οποίο ολόκληρο ή μέρος του βουνού καλύπτεται ορατά από χιόνι, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Κόφου.