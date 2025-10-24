Νέα Ζηλανδία: Ριπή ανέμου σηκώνει γυναίκα στον αέρα και τη ρίχνει στη μέση του δρόμου

Η φοβερή στιγμή που μια γυναίκα σηκώνεται κυριολεκτικά στον αέρα λόγω των σφοδρών ανέμων στη Νέα Ζηλανδία, καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, η γυναίκα «προσγειώνεται» στη μέση του δρόμου. Ευτυχώς, οι οδηγοί πρόλαβαν και πάτησαν εγκαίρως φρένο και αποφύγαμε τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο:

Dashcam footage has captured the moment a strong gust of wind appears to blow over a pedestrian and send them stumbling and tumbling onto the road and into traffic in Wellington. Intense winds have battered parts of New Zealand. #wind #wildweather #dashcam #Wellington #NewZealand pic.twitter.com/yS4deRaEH0 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October 22, 2025

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας έχει εκδώσει «κόκκινη προειδοποίηση» για ριπές ανέμων έως 140 χλμ/ώρα και «σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πεσμένα δέντρα».

Πτήσεις έχουν διακοπεί, σχολεία έκλεισαν, ενώ έχουν προκληθεί και εκτεταμένες καθυστερήσεις στις μεταφορές. Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου καταγράφηκαν στο νότιο τμήμα του Βόρειου Νησιού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ουέλιγκτον και σε τμήματα του Νότιου Νησιού, όπως το Κράισττσερτς. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς έχουν αναφερθεί πτώσεις κλαδιών, ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια και μπλοκαρισμένοι δρόμοι.



Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να συνεχιστούν και σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.

