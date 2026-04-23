«Το σόι σου»: Τεχνητή νοημοσύνη και εκλογές τρελαίνουν Τριαντάφυλλους και Χαμπέους

Με δύο νέα σπαρταριστά επεισόδια επιστρέφει στους δέκτες μας η κωμική σειρά «Το σόι σου» το βράδυ της Πέμπτης και της Παρασκευής (ALPHA, 21.00). Η Αλεξάνδρα, με τη βοήθεια του Μένιου, ανακαλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη και παθιάζεται όλο και περισσότερο με αυτό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη Λυδία και τον Σάββα, που ψάχνουν στο ΑΙ λύσεις για τα πάντα, ακόμα και για τη σχέση τους.

Η Αλεξάνδρα στο μεταξύ έχει ξεφύγει, περνάει τις ώρες της κουτσομπολεύοντας με το ΑΙ, άλλοτε πάλι μαγειρεύουν παρέα, αλλά και τσακώνονται άγρια! Παράλληλα, ο Σάββας με τη Λυδία δεν μιλάνε πλέον ως άνθρωποι, αλλά παπαγαλίζουν κρυφά ό,τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Μενέλαος, Αντωνία και Κωνσταντίνος πασχίζουν μάταια να τους συνεφέρουν. Η τακτική του Σάββα και της Λυδίας δεν αργεί να αποκαλυφθεί, ενώπιον όλων! Θα σταματήσουν να ψάχνουν έτοιμες απαντήσεις ή θα αφήσουν το ΑΙ να μιλάει για λογαριασμό τους;

Η πολλή εντιμότητα βλάπτει

Προεκλογικός πυρετός στο σπίτι των Χαμπέων, όταν ο Βαγγέλης αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας. Με την υποστήριξη της οικογένειας, η εκστρατεία του Χαμπέα φαίνεται πως αρχίζει να αποδίδει καρπούς, όμως ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και αδυσώπητος.

Η απρόσμενη εμφάνιση του Πολυχρόνη Βεζυρόπουλου (Δημήτρης Πλειώνης), τρίτου στην κούρσα για την προεδρία, οδηγεί τους Χαμπέους σε εικασίες για τον ερχομό του. Ένας τενεκές λάδι, μία πρόταση που κάνει ο Βεζυρόπουλος στον Χαμπέα, και το αλάνθαστο ένστικτο του Διονύση, θα αποδείξουν στον Χαμπέα πως είναι πολύ έντιμος για τον στίβο της πολιτικής!