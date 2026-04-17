Το Spotify φέρνει νέα μορφή στην εφαρμογή του για tablets

Η Spotify κυκλοφόρησε πριν από μερικές ώρες ένα πλήρως ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης αποκλειστικά για tablets με λειτουργικό iOS και Android, μετατρέποντας την εφαρμογή σε μια πιο φυσική εμπειρία για τις μεγαλύτερες οθόνες.



Έξυπνη προσαρμογή σε Portrait & Landscape

Η μεγαλύτερη καινοτομία είναι το adaptive orientation: η διεπαφή ξανασχεδιάζεται αυτόματα όταν αλλάζει η τοποθέτηση του tablet από οριζόντια σε κάθετη και δεν μεγαλώνει απλά, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη εμφάνιση και εύκολη πλοήγηση. Αυτό κάνει το app ιδανικό για χρήση σε καναπέ ή κουζίνα, όπου τα tablets χρησιμοποιούνται συχνά για multitasking, όπως ακρόαση μουσικής τη στιγμή που ο χρήστης ψάχνει νέες προτάσεις.



Collapsible Sidebar για Parallel Browsing

Στην εφαρμογή εισάγεται πλέον αναδιπλούμενη πλευρική μπάρα (collapsible sidebar) που επιτρέπει παράλληλη πλοήγηση: κράτα τη μουσική, τα podcast ή τα video να παίζουν στα δεξιά, ενώ ο χρήστης εξερευνά playlists, τη βιβλιοθήκη του ή βλέπει τις προτάσεις στα αριστερά. Η μπάρα περιλαμβάνει interactive περιεχόμενο (πχ. στίχους ή artwork), χωρίς να διακόπτει την αναπαραγωγή.



Βελτιωμένη εμπειρία video

Το κουμπί "Switch to Video" μετακινείται στο κέντρο για εύκολη μετάβαση σε βελτιωμένη διαδικασία θέασης για μουσικά videos ή και podcasts. Η κάτω μπάρα πλοήγησης διατηρεί τα βασικά (Home, Search, Library, Create), ενώ η πλευρική δίνει γρήγορη πρόσβαση στο προφίλ και τις ρυθμίσεις. Το νέο UI δουλεύει στην πλειονότητα των Android tablets και των foldables όπως τα Galaxy Z Fold 7, Pixel 9 Pro Fold και Honor Magic V6.

Στο iPad, μάλιστα, βελτιώνει και την εμπειρία multitasking. Η νέα ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής είναι διαθέσιμη σε όλους και ενισχύει την ανακάλυψη της μουσικής, των podcasts και των audiobooks σε μεγαλύτερες οθόνες.