Το τελευταίο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης» προς διαλυτήριο της Τουρκίας για σκραπ

Το τελευταίο του ταξίδι πραγματοποίησε ένα από τα πιο εμβληματικά ταχύπλοα που υπηρέτησαν την ελληνική ακτοπλοΐα. Το «Αίολος Κεντέρης», που για χρόνια συνέδεσε το όνομά του με την ταχύτητα και την καινοτομία στις θαλάσσιες μεταφορές, ρυμουλκήθηκε στην Αλί Αγά της Τουρκίας, όπου θα οδηγηθεί στα διαλυτήρια, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια διαδρομή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Τα βίντεο και οι εικόνες από την τελευταία διαδρομή του πλοίου. Το γιγαντιαίο σκάφος, στερημένο πια από την τρομερή ισχύ των μηχανών που το έκαναν διάσημο, καταγράφηκε καρέ-καρέ τη στιγμή που προσάραζε στην ακτή των τουρκικών διαλυτηρίων, δίπλα σε δεκάδες άλλα παροπλισμένα σκαριά, σφραγίζοντας με τον πιο άδοξο τρόπο το τέλος μιας ολόκληρης εποχής



Το όνομά του δεν ήταν τυχαίο. Η λέξη «Αίολος» παρέπεμπε στον θεό των ανέμων της ελληνικής μυθολογίας, ενώ το «Κεντέρης» ήταν φόρος τιμής στον χρυσό Ολυμπιονίκη των 200 μέτρων, Κώστα Κεντέρη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Έλληνας σπρίντερ αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο της ταχύτητας, μετά τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του, και η NEL Lines επέλεξε το όνομά του για να αναδείξει τη φιλοσοφία του νέου της ταχύπλοου: γρήγορα ταξίδια και μικρότερους χρόνους σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου.

Φωτ. VOYAGER



Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 2001 στη Γαλλία, στα ναυπηγεία Alstom Leroux Naval, και θεωρήθηκε από τα πλέον σύγχρονα ταχύπλοα της εποχής του. Με μήκος περίπου 140 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς έως 1.742 επιβατών και περίπου 450 οχημάτων, μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα που άγγιζε τους 40 κόμβους, αλλάζοντας τα δεδομένα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.



Τα πρώτα του δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν στη γραμμή Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Βορείου Αιγαίου σημαντικά μικρότερους χρόνους ταξιδιού. Στη συνέχεια δρομολογήθηκε και στις Κυκλάδες, εξυπηρετώντας τη γραμμή Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Σαντορίνη.



Το 2006, έπειτα από την αντικατάσταση των μηχανών του, η NEL Lines το παρουσίασε ως το «κόσμημα του Αιγαίου». Εκείνη τη θερινή περίοδο πραγματοποίησε δεκάδες δρομολόγια μεταφέροντας περισσότερους από 120.000 επιβάτες, χωρίς να καταγραφούν καθυστερήσεις, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη του.



Ωστόσο, η εντυπωσιακή του απόδοση είχε και σημαντικό κόστος. Η υψηλή κατανάλωση καυσίμων, οι αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης και τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά καιρούς δυσκόλεψαν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του. Παράλληλα, τα ισχυρά απόνερα που δημιουργούσε σε ορισμένες περιοχές προκάλεσαν αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περιορισμοί στην ταχύτητα και στην πορεία του κοντά στις ακτές.

Στιγμιότυπα από το εσωτερικό του «Αίολος Κεντέρης»

Το 2007 το πλοίο πωλήθηκε και αποχώρησε από την Ελλάδα, πραγματοποιώντας δρομολόγια στην Ερυθρά Θάλασσα, στη γραμμή Σαφάγκα – Τζέντα. Τα επόμενα χρόνια άλλαξε χέρια αρκετές φορές, χωρίς όμως να καταφέρει να αποκτήσει ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στο Αιγαίο.

@chalkiadakis.emmanouil Το Αίολος Κεντέρης στο τελευταίο του ταξίδι – Οδηγείται για διάλυση ♬ πρωτότυπος ήχος - EMMANOUIL





Το 2016 μεταφέρθηκε στην Αουγκούστα της Σικελίας, όπου υπήρχαν σχέδια να δρομολογηθεί στη σύνδεση της Σικελίας με τη Μάλτα. Η προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε ποτέ, ενώ το πλοίο κατασχέθηκε λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων και παρέμεινε για χρόνια παροπλισμένο στο λιμάνι, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται συνεχώς.





Η τελευταία πράξη γράφτηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν το «Αίολος Κεντέρης» ρυμουλκήθηκε από το ρυμουλκό CORAL με τελικό προορισμό τα διαλυτήρια της Αλιάγα στην Τουρκία, όπου θα ανακυκλωθούν τα υλικά του.



Με το τέλος του «Αίολος Κεντέρης» κλείνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής ακτοπλοΐας. Για χιλιάδες ταξιδιώτες δεν ήταν απλώς ένα πλοίο, αλλά το ταχύπλοο που έφερε πιο κοντά τα νησιά του Αιγαίου και ταυτίστηκε με μια περίοδο κατά την οποία η ταχύτητα θεωρούνταν το μεγάλο στοίχημα των θαλάσσιων μεταφορών.