Το βαλκανικό «12άρι» του Νίκου Δένδια στη Σόφια για Eurovision

Με μια κίνηση επικοινωνιακής διπλωματίας, που «έσπασε» το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο, επέλεξε να ξεκινήσει την επίσημη ομιλία του στη Βουλγαρία ο Νίκος Δένδιας . Ο Έλληνας Υπουργός, αντί για τις καθιερωμένες, τυπικές εισαγωγές, αιφνιδίασε ευχάριστα το ακρατήριο στρέφοντας τα φώτα στη μεγάλη μουσική επικαιρότητα της Ευρώπης.



«Κατ’ αρχάς θα πρέπει να συγχαρούμε τη Βουλγαρία για τη νίκη της στη Eurovision! Μας κάνατε όλους περήφανους στα Βαλκάνια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη της τοποθέτησής του.



Η συγκεκριμένη αποστροφή κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Ο «Ανιχνευτής» μαθαίνει ότι το αυθόρμητο αυτό σχόλιο λειτούργησε ως το απόλυτο «παγοθραυστικό» στις διμερείς επαφές, κερδίζοντας αμέσως το χαμόγελο και τη συμπάθεια της βουλγαρικής πλευράς.



Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, η ανάδειξη μιας βαλκανικής επιτυχίας χρησιμοποιήθηκε έξυπνα ως σύμβολο περιφερειακής ενότητας και κοινής υπερηφάνειας. Ο Νίκος Δένδιας απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι η σύγχρονη διπλωματία δεν ασκείται μόνο με αυστηρούς γεωπολιτικούς όρους, αλλά και με τα εργαλεία της «ήπιας ισχύος» (soft power), τα οποία ξέρει να χειρίζεται άριστα.