Δένδιας: Τιμά Γλέζο και Σάντα που κατέβασαν τη ναζιστική σημαία - «Εμβληματική πράξη αντίστασης»

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 85 χρόνων από την αρπαγή της ναζιστικής σημαίας στην Ακρόπολη από τον Μανώλη Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα, απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Δένδιας τονίζει:

«85 χρόνια πριν, ο Μανώλης Γλέζος - τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά - και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι οι δύο αγωνιστές κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη εν μέσω της Κατοχής στην Αθήνα, τη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941.