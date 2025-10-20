Toyota Aygo X Hybrid: το πιο αποδοτικό και διασκεδαστικό SUV πόλης

Το νέο Toyota Aygo X Hybrid Electric δεν είναι απλώς ένα ακόμα μικρό SUV. Είναι το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας Α, που υπόσχεται να φέρει την τεχνολογία των “μεγάλων” στην πιο προσιτή και fun μορφή της. Μικρό σε διαστάσεις, μεγάλο σε χαρακτήρα, το νέο Aygo X δείχνει πώς η οικολογική οδήγηση μπορεί να γίνει εύκολη, οικονομική και απολαυστική.

Με εκπομπές CO₂ μόλις 66 γρ./χλμ. μέσα στην πόλη και κατανάλωση 2,9 λίτρων/100 χλμ., το Aygo X επιτυγχάνει κορυφαία απόδοση χωρίς κανένα καλώδιο φόρτισης – αξιοποιώντας στο έπακρο την τεχνογνωσία της Toyota στα Hybrid Electric συστήματα.

Η τεχνολογία των μεγάλων, στο πιο μικρό SUV

Χάρη στη στρατηγική Multipath-way της Toyota, που προσφέρει εξηλεκτρισμένες λύσεις σε όλες τις κατηγορίες, το Aygo X Hybrid αξιοποιεί την πλατφόρμα TNGA-B και την τεχνολογία Hybrid Dynamic Force. Το αποτέλεσμα; 116 ίπποι ισχύος, επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε κάτω από 10 δευτερόλεπτα και οδική συμπεριφορά που θυμίζει μεγαλύτερο SUV.

Η υβριδική μπαταρία ιόντων λιθίου τοποθετείται έξυπνα κάτω από τα πίσω καθίσματα, εξοικονομώντας χώρο και διατηρώντας 231 λίτρα πορτμπαγκάζ. Ο νέος σχεδιασμός ψύξης της εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή και σταθερή απόδοση, ακόμα και σε αστικές συνθήκες.

Βιωσιμότητα με ουσία

Περισσότερο από ένα υβριδικό αυτοκίνητο, το Aygo X Hybrid αποτελεί δείγμα ολοκληρωμένης οικολογικής προσέγγισης. Η Toyota εκτιμά ότι το ανθρακικό αποτύπωμα του μοντέλου έχει μειωθεί κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο Aygo, χάρη τόσο στην αποδοτική λειτουργία όσο και στη χρήση βιώσιμων υλικών.

Τα καθίσματα κατασκευάζονται με το νέο SakuraTouch, ένα οικολογικό υλικό που συνδυάζει φυτικό PVC, ανακυκλωμένα πλαστικά και φελλό, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ στην παραγωγή κατά 95% σε σχέση με το δέρμα. Ακόμα και η βαφή των πλαστικών μερών γίνεται με τη μέθοδο in-mould colouring, εξοικονομώντας ενέργεια και πρώτες ύλες.

Σχεδίαση με στυλ και προσωπικότητα

Η αισθητική του Aygo X παραμένει χαρακτηριστική, με δυναμική crossover γραμμή, ζάντες 17 ή 18 ιντσών και μαύρους θόλους τροχών. Η νέα χρωματική φιλοσοφία “Mellow Spice” δίνει έμφαση στη ζωντάνια της πόλης, με αποχρώσεις όπως Cinnamon, Tarragon και Lavandula.

Για όσους ζητούν κάτι πιο σπορ, η έκδοση GR SPORT φέρνει αναβαθμισμένη ανάρτηση, ειδική ρύθμιση τιμονιού, μαύρο καπό, ζάντες GR και αποκλειστικό χρώμα Mustard, αποπνέοντας αγωνιστικό χαρακτήρα εμπνευσμένο από την Toyota GAZOO Racing.

Ασφάλεια και τεχνολογία χωρίς συμβιβασμούς

Η νέα γενιά Toyota Safety Sense 3.0 προσφέρει πλήρες πακέτο ενεργητικών συστημάτων ασφάλειας:

Pre-Collision System με αυτόματη πέδηση και ανίχνευση μοτοσικλετών

Acceleration Suppression για αποφυγή απότομης επιτάχυνσης

Emergency Steering Assist για σταθερότητα σε ελιγμούς αποφυγής

Adaptive Cruise Control με δυνατότητα πλήρους ακινητοποίησης

Στο εσωτερικό, η εμπειρία αναβαθμίζεται με οθόνη αφής έως 10,5’’, ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto & Apple CarPlay, προαιρετικό σύστημα JBL και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’. Η εφαρμογή MyToyota επιτρέπει παρακολούθηση οχήματος και χρήση ψηφιακού κλειδιού για άνοιγμα και εκκίνηση.

Ένα προσιτό βήμα προς τον εξηλεκτρισμό

Το νέο Aygo X Hybrid θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στα τέλη του 2025, με τιμή εκκίνησης από 19.500 ευρώ. Η Toyota συνοδεύει το μοντέλο με εγγύηση έως 11 έτη / 200.000 χλμ. για το όχημα και έως 1.000.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία — απόδειξη εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία της τεχνολογίας της.

Απευθύνεται σε οδηγούς πόλης, νέους ή οικογένειες που θέλουν ένα οικονομικό, ασφαλές και “πράσινο” SUV χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Με το Aygo X Hybrid, η Toyota αποδεικνύει πως η υβριδική τεχνολογία δεν είναι προνόμιο των μεγάλων SUV. Είναι πλέον προσιτή, ευέλικτη και απολαυστική, φτιαγμένη για την καθημερινότητα της πόλης. Το μικρότερο υβριδικό SUV της Ευρώπης ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή έξυπνης, βιώσιμης οδήγησης — με στυλ.

Τα σημεία που ξεχωρίζει

• Η στρατηγική multipath-way της Toyota εξελίσσεται και στην κατηγορία Α: νέο Aygo X, το πρώτο πλήρως Hybrid Electric μοντέλο της κατηγορίας

• Η Toyota επιτυγχάνει ένα ακόμα τεχνολογικό επίτευγμα: ενσωματώνει το υβριδικό σύστημα στο νέο Aygo Χ, διατηρώντας τις compact διαστάσεις και τους εσωτερικούς χώρους

• Συνδυασμός πλατφόρμας TNGA-B και Hybrid Dynamic Force τεχνολογίας για μεγαλύτερη ισχύ 116hp και ζωηρή επιτάχυνση

• Κορυφαία κατανάλωση πόλης, 2,9λτ/100χλμ ή κόστος καυσίμου έως 5€/100χλμ

• Ανθρακικό αποτύπωμα σημαντικά χαμηλότερο των ορίων της Ευρώπης: μόλις 66 γρ CO₂ μέσα στην πόλη

• Νέα Γενιά Συστημάτων Ασφαλείας Toyota Safety Sense 3.0

• Εγγύηση Toyota έως 11 έτη/200.000 χλμ. για το όχημα και έως 11 έτη/1.000.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία

• Νέα stylish σχεδίαση με 4 εκδόσεις και 8 μοναδικά χρώματα

• Διαθέσιμο στην Ελλάδα από 19.500 €