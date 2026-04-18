Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων - Ποιοι θα πάρουν έως και 600 ευρώ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», με την πλατφόρμα αιτήσεων να αναμένεται να ανοίξει σύντομα, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να εξασφαλίσουν επιδότηση για τις διακοπές τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τη θερινή όσο και τη χειμερινή περίοδο, ενώ τα ποσά των Voucher φτάνουν έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια που έχουν τεθεί.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το voucher 600 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα θα μειώσει σημαντικά το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και κατασκηνώσεις ανά την Ελλάδα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher εντός του 2026, τόσο κατά τη υψηλή περίοδο (1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου) όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο (1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου).

Τρεις τρόποι πληρωμής του voucher:

Ανέπαφα (NFC): Μέσω smartphone (Apple Pay / Google Pay).

Online: Μέσω των συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων.

POS: Με εισαγωγή των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας στο POS του καταλύματος.

Κριτήρια και ύψος vouchers

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026», έχουν οριστεί σαφή εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν το ποσό του voucher που θα πιστωθεί στην ψηφιακή κάρτα.

Συγκεκριμένα: