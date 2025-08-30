Τουρισμός στην εποχή των Social Media: Από τα likes στη στρατηγική προορισμών

Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η φράση «αν δεν το ανέβασες στο Instagram, πήγες πραγματικά;» αποτυπώνει την νέα πραγματικότητα του ταξιδιού.

Οι πλατφόρμες αυτές καθορίζουν πλέον τους προορισμούς, διαμορφώνουν τις εμπειρίες και αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε.

Η δύναμη της εικόνας έχει μετατρέψει τις διακοπές σε μια διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, γεγονός που φέρνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσματα για τους ίδιους τους προορισμούς.

