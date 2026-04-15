Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Οπλισμένα F-16 προχώρησαν σε νέες παραβιάσεις

Νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, στο Αιγαίο, με οπλισμένα μαχητικά και κατασκοπευτικό αεροσκάφος να προχωρούν σε παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και του FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

Σχηματισμοί: 2 (2×2 F-16)



Μεμονωμένα αεροσκάφη: 1 CN-235



Σύνολο αεροσκαφών: 5



Οπλισμένα: 2 F-16



Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ): 6

2 από τα F-16

4 από το CN-235



2 από τα F-16 4 από το CN-235 Παραβιάσεις ΕΕΧ: 7 από τα F-16



Εμπλοκές: Καμία



Περιοχή: Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν από την ελληνική αεράμυνα, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια τακτική των Ενόπλων Δυνάμεων.