Πέντε παραβάσεις και τρεις παραβιάσεις την Πέμπτη από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο

Νέες παραβάσεις και παραβιάσεις καταγράφηκαν την Πέμπτη (15/1) στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Επίσης, ένα αεροσκάφος CN-235 πραγματοποίησε δύο παραβάσεις.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα είναι σχεδόν καθημερινές οι τουρκικές προκλήσεις με την παραβίαση του εναέριου χώρου.



