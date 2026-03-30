Πρόκληση στο Φαρμακονήσι: Βίντεο με τουρκική ακταιωρό που διώχνει ελληνικό αλιευτικό

Μία ακόμη τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στο Φαρμακονήσι, μια τουρκική ακταιωρός φαίνεται να διώχνει ελληνικό αλιευτικό που ψάρευε στην περιοχή.

Ντοκουμέντο που παρουσίασε το STAR αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα στα θαλάσσια σύνορα της χώρας, καθώς καταγράφεται αρμάδα από τουρκικές μηχανότρατες να ψαρεύουν παράνομα σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές ακριτικού νησιού. Οι εικόνες, που προκαλούν έντονο προβληματισμό, δείχνουν τα τουρκικά αλιευτικά να δραστηριοποιούνται

σε περιοχή ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.



Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουρκική ακταιωρός όχι μόνο συνοδεύει τα αλιευτικά, αλλά φέρεται να παρεμβαίνει ενεργά, φτάνοντας στο σημείο να απομακρύνει Έλληνες ψαράδες από την περιοχή. Οι Έλληνες αλιείς εμφανίζονται ανήσυχοι και καταγγέλλουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες επηρεάζοουν άμεσα το εισόδημά τους αλλά και τη δυνατότητά τους να δραστηριοποιούνται ελεύθερα στα νερά όπου παραδοσιακά ψαρεύουν.



Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης επιτήρησης και άμεσης αντίδρασης από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας καθώς και η προστασία των επαγγελματιών της θάλασσας.