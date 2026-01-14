Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα: Νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου

Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν σε νέες παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών.

Συγκεκριμένα, συνολικά δύο τουρκικά αεροσκάφη τύπου ATR‑72 συμμετείχαν στις παραβιάσεις που έγιναν σήμερα στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συνολικά καταγράφηκαν:

7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ)

3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ)



Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, χωρίς να υπάρξει εμπλοκή.