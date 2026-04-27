Τραγωδία πριν τη συναυλία της Σακίρα στη Βραζιλία: Σκοτώθηκε τεχνικός στη σκηνή - Σκληρές εικόνες

Ένας τεχνικός σκοτώθηκε την Κυριακή 26/4 στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της σκηνής όπου η ποπ σταρ Σακίρα πρόκειται να δώσει δωρεάν συναυλία αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές και οι διοργανωτές.

Τα συνεργεία εργάζονται εδώ και εβδομάδες για να στήσουν τη σκηνή στην άμμο της παραλίας Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου από όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσει την Κολομβιανή τραγουδίστρια στις 2 Μαΐου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας-ρεκόρ που πραγματοποιεί.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άνδρας υπέστη συντριπτικά τραύματα στα πόδια από μηχανισμό ανύψωσης.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο από το περιστατικό. Προσοχή, σκληρές εικόνες:



😮A tragic incident occurred in Brazil during preparations for a Shakira concert.



A worker sustained life-threatening injuries while assembling the stage for Colombian singer Shakira's concert in Rio de Janeiro.



"The victim suffered severe injuries to his lower extremities… pic.twitter.com/Op3m9ASR9l — News.Az (@news_az) April 27, 2026

Οι εργαζόμενοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως δεν κατάφερε να επιβιώσει, ανέφερε το κρατικό πυροσβεστικό σώμα (CBMERJ).

«Δυστυχώς, ο τεχνικός κατέληξε στο νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία Bonus Track.

«Ξαφνικά, είδαμε κόσμο να τρέχει και, όταν κοιτάξαμε, η κατασκευή είχε καταρρεύσει», δήλωσε στο AFP ο Αντόνιο Μάρκος Φερέιρα ντος Σάντος, 51 ετών, που βρισκόταν στην παραλία εκείνη την ώρα.

«Έλεγαν ότι ένας άνδρας είχε παγιδευτεί από κάτω. Ο κόσμος έτρεξε να τον τραβήξει έξω».