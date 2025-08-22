Τραγωδία σε παιδικό σταθμό στις ΗΠΑ: Παιδί βρέθηκε κάτω από κουβέρτα 8 κιλών - Συνελήφθη εργαζόμενη

Ένα σοκαριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε σε παιδικό σταθμό του Μιζούρι στις ΗΠΑ, όταν η αστυνομία της περιοχές συνέλαβε την 40χρονη Τίφανι Χέντρικ, η οποία εργαζόταν σε αυτόν και κατηγορείται για την δολοφονία ενός 3χρονου μικρού παιδιού του Κόναντ Άσκραφτ.

Το αγοράκι, που έπασχε από αυτισμό, εντοπίστηκε από τη μητέρα του χωρίς τις αισθήσεις του, σκεπασμένο με κουβέρτα βάρους περίπου οκτώ κιλών, στον χώρο φύλαξης του κέντρου Poppy’s Playhouse.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Χέντρικ αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες: ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, κακοποίηση ανηλίκου με θανατηφόρο κατάληξη και ένοπλη εγκληματική πράξη. Παραμένει προφυλακισμένη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

FOX 2 St. Louis / Youtube

Το χρονικό του φονικού

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το δίκτυο KTVI, ο θάνατος του Κόναντ αποδίδεται σε ασφυξία. Η κατηγορούμενη φέρεται να τον τοποθέτησε μπρούμυτα, να τον σκέπασε με τη βαριά κουβέρτα, ακινητοποιώντας τα χέρια του, και να κάθισε πάνω του για να τον αναγκάσει να ηρεμήσει, θεωρώντας στη συνέχεια ότι κοιμήθηκε. Το παιδί έμεινε εκεί για τέσσερις ώρες.

Η αποκάλυψη προκάλεσε σάλο. Η ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού, Σπρινγκ Γκρέι, υπέβαλε παραίτηση από το δημοτικό συμβούλιο του Παρκ Χιλς, ενώ η άδεια λειτουργίας του Poppy’s Playhouse αφαιρέθηκε από τις αρχές.

Δικαστικές κινήσεις από τους γονείς

Η μητέρα του παιδιού, Ταρά Γουίλιαμς, έχει καταθέσει αγωγή για τον άδικο χαμό του γιου της, κατηγορώντας το κέντρο ότι γνώριζε και ανεχόταν τις πρακτικές της Χέντρικ. Ξεχωριστή αγωγή έχει καταθέσει και ο πατέρας του Κόναντ.

Μάλιστα, η οργάνωση Uvalde Foundation for Kids προωθεί νέα νομοθετική ρύθμιση στη μνήμη του αγοριού. Ο «Νόμος του Κόναντ» προβλέπει:

Υποχρεωτική εγκατάσταση καμερών σε παιδικούς σταθμούς, με διατήρηση των αρχείων για 90 ημέρες.

Ειδική εκπαίδευση προσωπικού για τη φροντίδα παιδιών με αναπηρίες.

Νομική κάλυψη για όσους καταγγέλλουν επικίνδυνες πρακτικές.

Η πολιτειακή βουλευτής Σεσίλι Γουίλιαμς στηρίζει την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι «αν και τα βάρη κουβέρτας μπορεί να βοηθήσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, η συγκεκριμένη κουβέρτα ξεπερνούσε το μισό σωματικό βάρος του μικρού Κόναντ».

Η σχετική πρόταση αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο του Μιζούρι τον Ιανουάριο.